США рассказали о проработке вариантов замещения российского газа в Европе

«Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнерами, а также крупными поставщиками по поводу того, что можно сделать, и каким образом мы можем увеличить запасы для удовлетворения их потребностей», — заявила Псаки (цитата по «РИА Новости»).
Таким образом она ответила на просьбу прокомментировать сообщения о возможности компенсации Катаром объемов газа в случае снижения поставок из России.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры по газу с США, а также Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия решит сократить или прекратить поставки. «Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу», — подчеркивал он.
Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники также назвало страны, в которых ЕС ищет альтернативу российскому газу.
Ими оказались Китай, Южная Корея, Индия и некоторые африканские страны.
Кроме того, Вашингтон обратился к Катару, Нигерии, Египту, Ливии и алжирским газодобывающим компаниям с просьбой увеличить добычу в случае начала боевых действий на Украины. Усилия США координировал старший советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн, добавили в агентстве.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по «вторжению» на Украину. В Москве, комментируя это, заявили, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению.
В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.