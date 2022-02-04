Аналитики рассказали Bloomberg о «финансовой крепости» России от санкций

По данным агентства, возможные санкции США в случае российского вторжения на Украину, которые ранее анонсировал президент Соединенных Штатов Джо Байден, не нанесут стране такого вреда, как это было в 2014 году. Опрошенные эксперты полагают, что за прошедшие восемь лет Россия успешно подготовилась к новым ограничениям со стороны Запада.
«Россия намного лучше подготовлена к санкциям, чем в 2014 году, по крайней мере по макропоказателям», — сообщила главный экономист финансовой группы БКС в Москве Наталья Лаврова.
По ее словам, во всех сценариях, кроме самых «экстремальных», экономика России будет продолжать расти, хотя и более медленными темпами и с более высокой инфляцией.
Кроме этого, аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон заявил, что санкции в отношении инвестиций, банковских и торговых операций способны причинить России серьезные финансовые сложности, однако высокие цены на нефть и газ ограничат возможный ущерб. «В более экстремальных сценариях [санкций] Россия понесет гораздо более высокие издержки по непомерно высокой цене для Европы», — добавил он.
Bloomberg отмечает, что политика последних лет позволила России накопить рекордные $634 млрд резервов ЦБ в совокупности с малым профицитом бюджета (0,4% ВВП) и одним из самых низких показателей государственного долга среди крупных экономик (18% ВВП).
В то же время опрошенные агентством экономисты утверждают, что вероятные санкции приведут к снижению курса рубля по отношению к доллару примерно на 20% и разгону инфляции, что потребует дальнейшего повышения процентных ставок со стороны Банка России.
«Если не будет прямого запрета на экспорт, усиление санкционного давления окажет косвенное влияние на экономику, поскольку с 2014 года уже действуют значительные финансовые ограничения», — считает экономист Sova Capital Артем Заигрин. Это может сократить годовой рост немного больше, чем примерно 0,2 процентных пункта, которые, по его оценке, недополучила экономика России после санкций 2014 года.
Согласно мягкому сценарию, если санкции коснутся только российских чиновников и некоторых государственных структур, рубль упадет примерно на 6%, инфляция немного поднимется, а экономика вырастет на 2,4% в этом году, уточнила экономист БКС Лаврова.
Она отметила, что только при самом «экстремальном сценарии», который будет включать строгие ограничения на госдолг и банки, а также исключение России из SWIFT, экономика в этом году скатится к рецессии.
«Среднесрочные и долгосрочные последствия, которые приведут Россию к финансовой и экономической автаркии, и цена для экономики и для каждого человека огромна», — заявила заместитель главного экономиста Международного института финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова. Она также указала, что рост российской экономики «будет намного ниже без взаимодействия с миром».
Специалист Российского совета по международным делам Иван Тимофеев сообщил агентству, что наложение санкций на государственные и другие крупные банки, а также ограничения на использование корреспондентских счетов в учреждениях США «отрежет их [Россию] от долларовой системы». «Это более серьезная угроза с точки зрения возможного вреда, чем долг», — пояснил эксперт.
По информации Bloomberg, Россия уже разработала альтернативу финансовой системе, основанной на долларах, включая собственную сеть для обработки информации о транзакциях по образцу SWIFT и прямые связи с банками в таких странах, как Китай.
Однако агентство отмечает, что страна по-прежнему зависит от доллара на 55% своего экспорта и от евро еще на 29%.
Новые санкции против России обсуждаются на фоне обострения ситуации на востоке Украины после неудачных переговоров по предложенным Москвой гарантиям безопасности в середине января. Одним из условий России тогда было нерасширение НАТО на восток и отказ принять Украину в альянс. В НАТО и США эти предложения сочли неприемлемыми.
После этого президент США Джо Байден пообещал, что в случае полномасштабного «вторжения» Россия столкнется с такими санкциями, которые его коллега Владимир Путин «никогда не видел». В Кремле неоднократно подчеркивали, что у Москвы нет никаких планов по нападению на Украину.
В конце января администрация американского президента сообщила, что готовит против России новый санкционный пакет. В случае его принятия страна столкнется с более масштабными последствиями, чем отток капитала и обвал рубля после санкций 2014 года из-за присоединения Крыма, отмечали в Белом доме.
Кроме этого, Великобритания также подготовила законопроект о санкциях против России в случае ее агрессии в отношении Украины, они затронут компании и физических лиц, которые «значимы для Кремля». Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что они станут самыми жесткими ограничениями против России. По ее словам, пакет санкций, над которым работает Британия, будет утвержден к 10 февраля.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ указала, что подобные шаги не служат нормализации двусторонних отношений. «Если анонсированные санкции будут вот так огульно распространяться на любые российские компании <…>, это станет серьезным препятствием для развития торгово-экономических связей, и наша ответная реакция последует», — подчеркнула она.