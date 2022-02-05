Посольство США в Киеве объяснило отправку домой семей дипломатов

«Моя главная задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность наших дипломатов и их семей. Поэтом я в конечном счете решила отправить семьи домой из избытка осторожности, а также в силу того, что у нас здесь очень масштабное присутствие», — сказала временная поверенная в делах США на Украине.
«У нас здесь много семей, и я хотела гарантировать им возможность спокойно вернуться коммерческими авиарейсами без необходимости в спешке ломиться на выезд», — добавила Квин.
При этом она же в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» в YouTube вечером в пятницу заявила, что рекомендацией для американских граждан и сотрудников дипведомств покинуть Украину воспользовались «немногие».
«Мы не приказывали выезжать сотрудникам посольства, мы дали им опцию выехать, если они хотят, если им нужно к родственникам. Но честно, немногие воспользовались этой возможностью. Поэтому у нас до сих пор здесь много дипломатов, которые исполняют разные задания, которые мы всегда выполняем в Украине», — сказала она.
США утверждают, что Россия сосредоточила достаточные силы вдоль границ Украины, чтобы в любой момент начать вторжение. Россия отрицает наличие агрессивных планов в отношении соседней страны, где также призвали США не нагнетать панику и оспорили тезис о «неизбежности» военных действий.
Квин заявила, что между Киевом и Вашингтоном нет реальных разногласий в восприятии ситуации, но президенту Владимиру Зеленскому необходимо «сохранять общественное спокойствие и удерживать на плаву украинскую экономику».
Квин, которая руководит посольством в отсутствие полноценного посла, также сообщила, что большинство американских дипломатов остаются в Киев и «выполняют всю ту же работу, что и раньше».