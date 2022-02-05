В Москве готовят трехуровневую систему наблюдения за онлайн-голосованием

Комиссия Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю, которую возглавляет главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, обсудила 4 февраля проблемы наблюдения за ДЭГ. Напомним, законопроект о правилах ДЭГ Госдума приняла в первом чтении 26 января и до 24 февраля собирает к нему поправки. Он лишь контурно устанавливает правила ДЭГ, позволяя регионам проводить его на собственных платформах и выпускать свои подзаконные акты.
Пока своя платформа ДЭГ есть только у Москвы, но после осенних выборов в Госдуму она подверглась критике из-за опции переголосования и проблем с наблюдением: нода наблюдателя (программа, позволяющая видеть события в блокчейне) перестала работать сразу после закрытия участков, и доступ к наблюдению за расшифровкой электронных голосов стал невозможен.
О том, что в законопроекте явно не хватает регулирования наблюдения, говорят не только эксперты, но и сами его авторы. «Я думаю, что вопросы по наблюдению будут отражены в поправках», — сказал на заседании комиссии соавтор проекта Дмитрий Вяткин.
Один из разработчиков московской системы ДЭГ, начальник управления по развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко рассказал о подготовке трехуровневой системы наблюдения.
На первом уровне для любого пользователя портала Mos.ru будет доступна соответствующая кнопка в личном кабинете. Такой наблюдатель сможет следить за явкой и ходом голосования, а при сбоях или аномалиях система выдаст цветовой сигнал. Членам избиркомов предлагается предоставить доступ к регистру онлайн-избирателей, причем каждая комиссия сможет видеть избирателей только своего участка и оперативно вычеркивать из бумаги тех, кто уже проголосовал электронно.
Наконец, третий уровень наблюдения предполагается для технически подкованных граждан — это установка на компьютер ноды наблюдателя. По словам господина Костырко, нода должна стать максимально доступной, а не быть «инструментом для избранных». «Мы еще готовы сделать такой инструмент, который позволит наблюдателю самому написать в блокчейне трансакцию. В простой жизни это, как пишут на стене, “Здесь был Вася”. Мы готовы профессиональным наблюдателям дать возможность на кирпичиках блокчейна писать: “Здесь был Вася, здесь был Петя”. И затем по наличию этих кирпичиков в уже построенном здании можно будет сказать, что это та самая сеть, которая работала в голосовании», — разъяснил Артем Костырко.
Депутат Мосгордумы Александр Семенников (ЕР) предложил сертифицировать подготовленных онлайн-наблюдателей.
Идею с подготовкой профессиональных наблюдателей подержал и председатель ТИК ДЭГ на выборах в Госдуму (эта ТИК занималась регионами, голосующими через федеральную платформу) Илья Массух, но предупредил, что правила для них должны быть похожими и одинаково доступными для всех систем ДЭГ.
Алексей Венедиктов сообщил, что председатель ЦИКа Элла Памфилова прийти на заседание не смогла, но накануне они обсудили некоторые позиции, вызывающие разногласия. Так, по словам господина Венедиктова, глава ЦИКа категорически против возможности переголосования и проверки избирателями учета своего голоса (такая опция официально не применялась, но технически может быть доступна). Главред «Эха Москвы» сообщил, что предложил не ставить точку в этом вопросе, а узнать еще и мнение думских партий. «Законы принимает Дума. Вот пусть (Алексей Венедиктов.— “Ъ”) их и убеждает, — заявила “Ъ” Элла Памфилова.— Посмотрим, к кому законодатели прислушаются».
Осведомленный источник «Ъ», близкий к АП, говорит, что там скептически относятся к опции переголосования, так как она ударила по легитимности выборов-2021. По его словам, чтобы закрепить в законе отказ от этой опции, достаточно вписать туда фразу: «Избиратель, голосующий дистанционно, голосует один раз» (сейчас в проекте есть лишь запрет на установление связи «между персональными данными избирателя и результатом его волеизъявления», то есть на проверку своего голоса). Но решения о том, будет ли это именно поправкой к закону, еще нет, отмечает он: «Есть только принципиальное понимание такой позиции».
Источник «Ъ» в АП считает, что раз переголосование было подвергнуто критике, его надо либо отменить, либо серьезно доработать, чтобы ни у кого не было сомнений в достоверности. Но закреплять запрет в законе, может, и не надо, добавляет он.
Опрошенные «Ъ» представители фракций Госдумы к предложениям Алексея Венедиктова отнеслись неоднозначно.
Дмитрий Вяткин (ЕР) считает опцию отслеживания своего голоса опасной, нарушающей тайну голосования и «очень спорной». А по поводу переголосования напоминает, что оно повлекло определенные негативные последствия, поэтому общественникам следует «самим определиться, будут ли они настаивать на продолжении такой практики». Первый замглавы фракции ЛДПР Василий Власов, напротив, полагает, что возможность отследить свой голос позволит «повысить контроль за честностью кампании», и его фракция даже готовит такую поправку. Но идею переголосования он называет «странной» и с технической точки зрения трудноосуществимой. Схожая позиция у первого зампреда фракции «Справедливая Россия — За правду» Олега Нилова. Он напомнил «Ъ», что при рассмотрении проекта в первом чтении предлагал ввести отслеживание своего голоса, поскольку это «самая лучшая гарантия прозрачности выборов». А вот возможность переголосования депутат считает ненужной.
КПРФ изначально считала ДЭГ «лохотроном» и внесла законопроект о его отмене на неделю раньше, чем единороссы — свои поправки о ДЭГ, напоминает коммунист Юрий Синельщиков. Поэтому единственной возможной поправкой он называет предложение об отмене ДЭГ. Но вопрос о переголосовании КПРФ тоже обсуждала, добавляет депутат: «Может случиться такое, что условный начальник, узнав, кто как голосовал, заставит подчиненных голосовать снова. Это спорный момент». Опцию же отслеживания голоса коммунист считает уместной лишь в том случае, если сделать это сможет только избиратель и никто иной.
Комментарий «Новых людей» в пятницу «Ъ» получить не удалось. На прошлой неделе вице-спикер от партии Владислав Даванков говорил ТАСС, что его фракция готовит свои поправки и, в частности, намерена настаивать на применении единой системы без опции переголосования.
Елена Рожкова, Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров