США восстановили исключения из санкций против Ирана

«Мы приняли решение восстановить исключения из санкций, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по поводу (ядерного) нераспространения — в частности, из-за растущих запасов обогащенного урана в Иране», — рассказал представитель американского дипведомства.
Дипломат подчеркнул, что в Вашингтоне рассматривают данный шаг не как уступку Тегерану, а как необходимую меру.
«Мы вводим этим исключения по одной простой причине: чтобы позволить некоторым из наших международных партнеров провести более подробные технические обсуждения, чтобы обеспечить сотрудничество, которое, по нашему мнению, отвечает нашим интересам в сфере ядерного нераспространения. Для ясности: это не уступка Ирану», — указал сотрудник госдепа США.
По его словам, решение администрации США восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана не означает, что стороны близки к возвращению в ядерную сделку.
«Данный шаг не является сигналом о том, что мы вот-вот достигнем взаимопонимания об обоюдном возвращении к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе», — сказал представитель американского дипведомства.
Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп в 2020 году отменил все исключения для атомной программы Ирана. За два года до этого Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном и возобновил санкции в отношении Тегерана. На этой почве Иран поэтапно начал сокращать свои обязательства в рамках соглашения по его ядерной программе.
В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене.