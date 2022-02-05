Антонов назвал частью информационной войны «утечки» о подготовке РФ провокаций на Украине

«Эта ложь является частью информационной войны против России. Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой “российской агрессии”. Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет», — констатировал глава российской дипмиссии.
«Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли “утечки” неких разведданных с упомянутыми вами кощунственными и голословными обвинениями», — отметил Антонов.
По словам главы российской дипмиссии, «складывается ощущение, что американские пиарщики в стремлении скомпрометировать Россию действуют по принципу “бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет”.
«Мы знаем цену такому “компромату” американских спецслужб, которые крепко опозорились, вручив в свое время госсекретарю США пробирку с белым порошком для оправдания вторжения в Ирак», — подчеркнул посол России.
«Со всей ответственностью хочу заверить читателей Newsweek, что Россия не собирается ни на кого нападать, — подчеркнул Антонов. — Нам нужны добрососедские отношения с братским украинским народом».
О подготовке Россией операций на Украине
Распространение утверждений о подготовке Россией операций «под чужим флагом» на Украине, вероятно, является подготовкой алиби для потенциальных действий ВСУ против Донбасса, заявил посол.
«Нынешние американские действия по накачке оружием Украины мы считаем ошибочными и крайне опасными. Тем самым США потворствуют националистической группировке в Киеве, которая делает все, чтобы превратить русскоязычное население в гонимое меньшинство в этнократическом государстве, — приводятся слова Антонова в Facebook посольства. — Призываем США не разыгрывать сцены для легковерных. Сочинения на тему российских операций “под чужим флагом”, судя по всему, преследуют цель сконструировать алиби для возможных операций ВСУ против Донбасса».
«Нас беспокоит позиция США по ситуации вокруг Украины», — отметил посол.
Как он напомнил, президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден на саммите в Женеве «согласились, что основой урегулирования кризиса на юго-востоке этой страны являются Минские соглашения».
«Наша общая задача — заставить Киев выполнить свои обязательства, сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР и мирно обо всем договориться», — подчеркнул он.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для журналистов в четверг выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства этого и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения американской стороны, заявил, что в США не в первый раз публикуются данные о якобы существующих планах вторжения России на Украину, но ничего за этим не следовало.
В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
Во время загрузки произошла ошибка.