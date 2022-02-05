Пенс опроверг слова Трампа о своей возможности изменить итоги выборов

«Президент Трамп неправ. Я не имел права опровергнуть выборы. Президентство принадлежит американскому народу и только ему. И, прямо говоря, нет ничего более неамериканского, чем идея, что один человек может выбирать президента Америки», — сказал Трамп во время выступления в Обществе федералистов (цитата по NPR).
Текущий вице-президент США Камала Харрис «не будет вправе опровергнуть выборы, когда мы одержим над ними победу в 2024 году», сказал Пенс.
Он отметил, что сам не мог сделать подобного по Конституции США, а «если мы потеряем веру в Конституцию, мы не просто потеряем победу на выборах — мы потеряем страну».
Утверждение результатов выборов проходило 6 января 2021 года. Во время процесса сторонники господина Трампа штурмовали здание Капитолия. В инциденте погибли пять человек, позднее двое сотрудников полиции Капитолия покончили жизнь самоубийством.
Отметим, что за несколько часов до того, как Пенс сказал о неверности слов экс-президента, Республиканская партия отозвала поддержку двух своих представителей в Палате представителей Лиз Чейни и Адама Кинзингера. Причиной, по тексту заявления, стало их членство в комитете по расследованию событий 6 января и преследование «граждан, вовлеченных в легитимный политический дискурс».