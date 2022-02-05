В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по вступлению Украины в альянс

«У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине», — сказал Джоанэ. При этом он отметил, что решение отдельных стран-членов НАТО поставлять оружие Киеву не должно разделять союзников.
Замгенсека сообщил, что альянс решил направить на Украину группу специалистов по кибербезопасности, которые будут помогать бороться с «дезинформацией, распространяемой Россией».
Он также исключил вступление Украины в Североатлантический альянс в ближайшее время. «Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. У НАТО должен быть консенсус — сегодня у нас нет консенсуса по возможному членству Украины в НАТО, но при этом никакая третья сторона не имеет права вето на решение, которое является суверенным для страны и организации, в которую они хотят вступить», — объяснил Джоанэ.
В 1990-м году между государством и военным блоком установились партнерские отношения. В 2008 году на саммите в Бухаресте альянс принял решение о том, что Украина и Грузия «со временем станут членами НАТО». Утвержденная в 2020 году Стратегия национальной безопасности Украины предусматривает развитие особого партнерства в НАТО с целью членства в ней.
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг в январе обсуждали возможность участия Киева в июньском саммите альянса.
При этом в НАТО и странах — членах блока не раз заявляли, что Украине предстоит решить ряд проблем, прежде чем можно будет говорить о ее вступлении в альянс. 19 января о том, что Украина вряд ли станет членом блока в ближайшее время, заявлял президент США Джо Байден. По его словам, стране предстоит провести большую работу над демократией. 28 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что сейчас вступление Украины в Североатлантический альянс не обсуждается и спорить об этом не имеет смысла. По ее словам, сейчас важнее наладить диалог о ситуации на востоке страны.
24 января НАТО объявило о расширении военного присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины: страны альянса направят в регион корабли и авиацию.
2 февраля Байден решил отправить в Восточную Европу около 3 тыс. военнослужащих «для укрепления обороноспособности союзников». Как уточнял источник Wall Street Journal (WSJ), 2 тыс. военных будут переведены в Польшу и Германию, а 1 тыс. военных, которые сейчас дислоцированы в Германии, вскоре перебросят в Румынию.
Позднее представитель Пентагона Джон Кирби допустил, что дополнительная группа американских военных, которых направят в Восточную Европу, может быть направлена на Украину для «поддержки эвакуации».
В конце января направить военных в соседние с Украиной страны, входящие в НАТО, решила Великобритания. Лондон пошел на это в качестве «сдерживающего фактора» для России, писала The Times. Британские власти еще собираются удвоить численность военных в Эстонии с 900 до 1,8 тыс. и поставить вертолеты Apache странам Прибалтики.