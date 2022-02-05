Песков предложил называть фейки «Блумберг-ньюс» после ошибки о вторжении

Опубликованный агентством Bloomberg заголовок о начале вторжения России на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений стран Запада, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
А в целом, конечно, такое серьезное издание, как Блумберг, наверное, мы теперь будем, можно даже говорить не фейк-ньюс, а Блумберг-ньюс, что будет иметь под собой основания.
Произошедшее он назвал иллюстрацией того, какие последствия может повлечь «атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. “И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям”, — подчеркнул Песков.
Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента заявил, что не считает публикацию Bloomberg провокацией, но подчеркнул, что в напряженной ситуации «любая искра» опасна.
В ночь с пятницы на субботу Bloomberg выпустил заголовок «Россия вторгается на Украину». Как позже уточнило агентство, публикация появилась на сайте около 0:00 мск. Впоследствии Bloomberg удалил сообщение и объяснил, что оно появилось по ошибке.
«Мы готовим заголовки для многих сценариев», — пояснили в агентстве. Публикация о якобы свершившемся вторжении была удалена, руководство Bloomberg расследует причину ошибки.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Bloomberg.
О готовящемся нападении западные СМИ и политики начали писать в конце прошлого года после сообщений об увеличившейся концентрации войск на российско-украинской границе. Назывались разные сроки предполагаемого вторжения. В конце января замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Россия намерена применить против Украины силу к середине февраля. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждала, что Москва закладывает основу, чтобы сфабриковать предлог для вторжения: готовит специальную группу для диверсий против «собственных марионеточных сил» на Украине и распространяет провокации в государственных СМИ и интернете.
Российская сторона не раз заявляла, что не планирует нападать на соседнюю страну.
Евгения Воропаева
При участии Евгении Лебедевой