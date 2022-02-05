Комитет Бундестага призвал Украину «не путать друзей и врагов» из-за поставок оружия

Штрак-Циммерман сказала, что за последние годы Германия «из чувства ответственности и дружбы оказала Украине большую помощь».
Я прекрасно понимаю, что украинские чиновники находятся в напряжении из-за угрозы со стороны российской армии. Но я не понимаю постоянных словесных срывов со стороны некоторых из них по отношению к нам.
Мари-Агнес Штрак-Циммерман (цитата по Die Welt)
По ее мнению, для украинских чиновников «была бы уместна большая умеренность» в выражениях. «В пылу эмоциональной борьбы представители Украины не должны путать друзей и врагов», — добавила Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что экспорт вооружений в кризисные регионы невозможен. Позиция властей ФРГ заключается в том, что конфликт на Украине можно урегулировать только дипломатическим путем. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «не очень понимает» решение Германии, и допустил, что это «политический прагматизм» со стороны ФРГ.
В январе США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $200 млн, а также разрешили странам Балтии поставить Украине ракетные комплексы Javelin. Белый дом также говорил о готовности направить Киеву вертолеты Ми-17. Кроме того, оружие Украине отправит Польша.