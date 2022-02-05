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13:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Комитет Бундестага призвал Украину «не путать друзей и врагов» из-за поставок оружия

Украинским чиновникам нужно быть более «умеренными» в высказываниях, когда речь идет о требованиях поставок оружия от Германии, заявила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Германия отказалась поставлять Украине летальное оружие, в Киеве это решение раскритиковали.

Источник: AP 2021

Штрак-Циммерман сказала, что за последние годы Германия «из чувства ответственности и дружбы оказала Украине большую помощь».

Я прекрасно понимаю, что украинские чиновники находятся в напряжении из-за угрозы со стороны российской армии. Но я не понимаю постоянных словесных срывов со стороны некоторых из них по отношению к нам.
Мари-Агнес Штрак-Циммерман (цитата по Die Welt)

По ее мнению, для украинских чиновников «была бы уместна большая умеренность» в выражениях. «В пылу эмоциональной борьбы представители Украины не должны путать друзей и врагов», — добавила Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что экспорт вооружений в кризисные регионы невозможен. Позиция властей ФРГ заключается в том, что конфликт на Украине можно урегулировать только дипломатическим путем. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «не очень понимает» решение Германии, и допустил, что это «политический прагматизм» со стороны ФРГ.

В январе США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $200 млн, а также разрешили странам Балтии поставить Украине ракетные комплексы Javelin. Белый дом также говорил о готовности направить Киеву вертолеты Ми-17. Кроме того, оружие Украине отправит Польша.

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