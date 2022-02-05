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21:26 (мск), источник: РБК

Лукашенко пообещал три-четыре дня войны в случае столкновения с Украиной

Украина никогда не станет воевать с Белоруссией, поскольку «там некому будет против нас воевать». Об этом в интервью Владимиру Соловьеву заявил белорусский президент Александр Лукашенко, фрагменты из него опубликовало агентство БелТа. По мнению Лукашенко, если такая война и начнется, она продлится не более трех-четырех дней.

Источник: РИА "Новости"

«Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем», — сказал белорусский президент.

Так он ответил на реплику Соловьева о том, что страны Запада не хотят воевать с силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в нее входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), а намереваются спровоцировать конфликт с Украиной.

Страны Запада, по мнению Лукашенко, понимают, что война с силами ОДКБ, «прежде всего с Россией», бесперспективна.

«Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте», — предупредил он. Отвечая на вопрос о том, видит ли Лукашенко перспективу большой войны в Европе, он сказал: «Нет, слишком комфортно мы живем. Комфорт — это очень важно. Когда человек начинает думать, мозгами шевелить: “Завтра война, и надо в землянку сесть, как у нас в Беларуси было…”.

В конце января Лукашенко обвинил западные страны в желании «утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство». По его мнению Украина стала предметом закулисного торга, а ее граждан целенаправленно готовят к агрессии и формируют у них враждебное отношение «к братским народам, в том числе к белорусам». «Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства», — пообещал он.

Лукашенко заявил также, что в случае нападения на Белоруссию защищать ее будут «сотни тысяч» белорусских и российских военных.

Он подчеркнул, что война возможна только в двух случаях: если против Минска или Москвы будет совершена прямая агрессия.

На фоне обострения ситуации вокруг Украины, а также напряженности между Россией и НАТО в Белоруссии началась проверка сил реагирования Союзного государства, она проходит в два этапа. Первый продлится до 9 февраля, он подразумевает передислокацию войск на белорусской территории. Второй этап — это совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость», маневры намечены на 10—20 февраля. В Белоруссию уже прибыли артиллерийское вооружение из Восточного военного округа, дивизион «Панцирь-С» и ракетный комплекс С-400.

В ОДКБ заявили, что маневры «Союзная решимость» — внутреннее дело Союзного государства. В НАТО не исключают, что Россия может воспользоваться учениями как прикрытием для вторжения на Украину, Москва эти планы отрицает. Госдеп США предупредил Белоруссию о последствиях в случае такого развития событий.

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