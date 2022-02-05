Посол России в США: трудно сказать, какими будут готовящиеся санкции

«К сожалению, санкции, мы их ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России», — сказал Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
США пытаются свести все проблемы международной безопасности к Украине, что абсолютно неправильно, сообщил российский дипломат.
«Вы знаете, в Америке пытаются свести все сегодняшние проблемы к Украине. Я считаю, что это абсолютно неправильно, это попытка затушевать истинное положение дел», — сказал Антонов.
Еще 28 российских дипломатов должны будут уехать из США к 30 июня, также сообщил Анатолий Антонов.
«К 30 июня еще 28 российских дипломатов будет вынуждены уехать из Соединенных Штатов Америки», — сказал посол РФ.
Антонов также прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о вторжении России на Украину. «Конечно, сегодня то, что случилось в ночи, ну, это просто безобразие, это не поддается никакому объяснению, когда опубликовал заготовки, которые, было видимо, там стояли они в stand by, когда только нажать надо кнопку и вылетает та или иная статья, о том, что русские уже продвинулись там к Днепру или еще куда-либо», — заявил дипломат.
Ранее на ленте новостей на сайте Bloomberg на протяжение некоторого времени отображался заголовок: «Россия нападает на Украину». Агентство признало ошибку и объявило о расследовании инцидента. Bloomberg отметил, что готовит черновики заголовков на разные случаи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле термин «фейк-ньюс» могут заменить на «Блумберг-ньюс» после того, как агентство ошибочно опубликовало новость о «нападении России на Украину».