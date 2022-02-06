Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО и реформировать ЕС

«Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков… Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты», — сказала Ле Пен на встрече с избирателями в Реймсе (цитата по «РИА Новости»). Кандидат также выступала за выход Франции из НАТО в ходе президентской гонки 2017 года.
Ле Пен заявила, что Франция должна реформировать ЕС. По ее словам Европейский альянс наций должен быть основан на суверенитете народов.
«В этом мире, который придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы ее сильный и независимый голос был услышан, в частности, через свое дипломатическое место в Совете Безопасности», — объяснила она.
На мероприятии показали видеоролики в поддержку кандидата от «Национального объединения» политиками из других стран. Среди них — представители Австрии, Нидерландов и Португалии, а также премьер Венгрии Виктор Орбан.
Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур также выступает за выход страны из НАТО. Кроме этого он предлагал отменить санкции против России и прекратить «быть инструментом США».
Президентские выборы пройдут во Франции в апреле 2022 года. По опросам, Марин Ле Пен может занять второе место. Социологи пока прогнозируют лидирующую позицию у действующего президента Эмманюэля Макрона (22,5−23%). У Марин Ле Пен и Валери Пекресс по 17%.