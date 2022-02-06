Reuters узнал, что США допустили гибель 85 тыс. человек из-за вторжения

В Вашингтоне также ожидают, что военные действия приведут к тому, что миллионы беженцев будут искать укрытия в других европейских странах.
Помимо этого, агентство отмечает, что если Москва двинет войска на Киев, он может пасть «в течение пары дней».
Источники Reuters также сообщили, что, по оценкам Вашингтона, Россия располагает 70% боевой мощи, которая, по ее мнению, потребуется для полномасштабного вторжения на Украину. По их данным, за последние две недели число тактических групп в приграничном районе увеличилось с 60 до 83 (по состоянию на пятницу), еще 14 находятся в пути.
При этом агентство отметило, что его собеседники не предоставили никаких доказательств, подтверждающих их оценки.
Они добавили, что к 15 февраля почва на Украине промерзнет настолько, что российские механизированные соединения в составе армии получат возможность беспрепятственно передвигаться по бездорожью. Такие условия продлятся до конца марта.
«Этот график, а также растущее число российских вооруженных сил вблизи Украины может свидетельствовать о том, что окно дипломатии закрывается», — пишет Reuters.
По данным источников агентства, в Вашингтоне полагают, что Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, и считают, что президент Владимир Путин еще не принял окончательное решение.
Россия неоднократно отвергала обвинения в подготовке нападения на Украину и намерении вторгнуться на ее территорию. Заместитель директора департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев утверждал, что Москва считает «неприемлемой» даже мысль о войне между народами Украины и России.
Замминистра иностранных дел Рябков подчеркивал, что Россия не будет «нападать, атаковать, вторгаться — или что-либо еще — на Украину».
Об отсутствии намерений России нападать на Украину также заявляли представитель президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов и представитель МИД Мария Захарова.
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