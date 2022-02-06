Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 6 февраляМеждународный день бармена, взрыв в Московском метрополитене, полет Tesla Roadster в космос и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
12Прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым
11Мир встретил китайский Новый год
06:05 (мск), источник: РБК

Reuters узнал, что США допустили гибель 85 тыс. человек из-за вторжения

В случае полномасштабного вторжения России на территорию Украины, потери украинских военных могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. человек, сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников США. По их оценкам, потери среди мирного населения могут варьироваться от 25 тыс. до 50 тыс., среди российских военных — от 3 тыс. до 10 тыс. Суммарно максимальное число возможных жертв в случае российского вторжения, по мнению США, — 85 тыс.

Источник: AP 2021

В Вашингтоне также ожидают, что военные действия приведут к тому, что миллионы беженцев будут искать укрытия в других европейских странах.

Помимо этого, агентство отмечает, что если Москва двинет войска на Киев, он может пасть «в течение пары дней».

Источники Reuters также сообщили, что, по оценкам Вашингтона, Россия располагает 70% боевой мощи, которая, по ее мнению, потребуется для полномасштабного вторжения на Украину. По их данным, за последние две недели число тактических групп в приграничном районе увеличилось с 60 до 83 (по состоянию на пятницу), еще 14 находятся в пути.

При этом агентство отметило, что его собеседники не предоставили никаких доказательств, подтверждающих их оценки.

Они добавили, что к 15 февраля почва на Украине промерзнет настолько, что российские механизированные соединения в составе армии получат возможность беспрепятственно передвигаться по бездорожью. Такие условия продлятся до конца марта.

«Этот график, а также растущее число российских вооруженных сил вблизи Украины может свидетельствовать о том, что окно дипломатии закрывается», — пишет Reuters.

Читайте также
В посольстве РФ не удивились появлению в США сценария «вторжения» России на Украину

По данным источников агентства, в Вашингтоне полагают, что Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, и считают, что президент Владимир Путин еще не принял окончательное решение.

Россия неоднократно отвергала обвинения в подготовке нападения на Украину и намерении вторгнуться на ее территорию. Заместитель директора департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев утверждал, что Москва считает «неприемлемой» даже мысль о войне между народами Украины и России.

Замминистра иностранных дел Рябков подчеркивал, что Россия не будет «нападать, атаковать, вторгаться — или что-либо еще — на Украину».

Об отсутствии намерений России нападать на Украину также заявляли представитель президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов и представитель МИД Мария Захарова.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков сделал заявление после сообщения о случившемся в самолете Путина
Сумма удваивается: Минфин разъяснил порядок начисления пенсий с 1 февраля
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь