Министр обороны Германии исключила поставки оружия Украине

«Правительство ФРГ уже давно — и в предыдущие легислатурные периоды — придерживается ясной позиции, согласно которой мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы еще больше обострить там ситуацию», — заявила Кристине Ламбрехт в интервью медиагруппе Funke (перевод ТАСС).
По словам главы Минобороны, отсылка к тому, что Германия предоставляла его курдам на севере Ирака, не выдерживает критики. «Это была совершенно другая ситуация», — сказала Ламбрехт. Она отметила, что «там убивали и продавали в рабство людей», а у германского правительства не было вообще стороны-контрагента, с кем можно было бы вести диалог для решения проблемы.
«Во время конфликта на Украине у нас есть партнеры, которые снова сидят за столом переговоров, например, в Совете Россия—НАТО и в “нормандском формате”. Поэтому наша задача сейчас — деэскалация. Мы хотим урегулировать этот конфликт мирным путем», — заявила Кристине Ламбрехт.
Она также напомнила о предоставлении Киеву 5 тыс. военных касок. При этом глава Минобороны сказала, что вопрос вступления Украины в альянс «сейчас даже не находится на повестке дня».
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что среди стран НАТО существуют различные точки зрения относительно необходимости дополнительных поставок вооружения Украине. Генсек НАТО подчеркнул, что союзники по НАТО обязаны предложить поддержку Украине. При этом он отметил, что никто не заинтересован в вооруженном конфликте.
В январе США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $200 млн, а также разрешили странам Балтии поставить Украине ракетные комплексы Javelin. Также оружие Украине собирается отправить Польша.