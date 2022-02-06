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14:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Макрон: нормализовать ситуацию в мире без участия России невозможно

Нормализация любого конфликта без диалога с Россией невозможна, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверии своего визита в Москву. Французский лидер приедет в Москву завтра, 7 февраля, и встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: AP 2021

«Недавний период подтвердил, что если мы отказываемся от диалога, а таким был выбор европейцев, когда мы вместе с канцлером Меркель предлагали провести саммит ЕС—Россия, то невозможно урегулировать ни один конфликт. Ведь в этом случае мы позволяем другим говорить от нашего имени и не можем больше содействовать нашей коллективной безопасности», — сказал Макрон в интервью парижскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.

Говоря об эскалации на юго-востоке Украины, президент Франции подчеркнул, что «сейчас необходимо снизить напряженность путем диалога, чтобы избежать вооруженного конфликта».

Напомним, в ходе рабочего визита в Москву президент Франции обсудит с Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины. На следующий день, 8 февраля, Эмманюэль Макрон прилетит в Киев, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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