Земан заявил о недоказанности причастности России к взрывам во Врбетице

«Могу констатировать, что в отчете BIS говорится, подчеркиваю, что не существует доказательств и свидетельств того, чтобы эти два агента (россияне, которым приписывается причастность к инциденту. — РБК) находились [на территории складов боеприпасов] во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства», — отметил президент.
По его словам, первоначальное расследование взрывов закончилось выводом о том, что они были вызваны непрофессиональным обращением с боеприпасами, а версия о причастности России «возникла в последний момент».
«BIS никогда раньше в своих отсчетах [за шесть лет] не упоминала инцидент во Врбетице», — сказал он.
При этом Земан отметил, что если участие России во взрывах будет доказано, то она должна за это заплатить, «например неучастием “Росатома” в тендере на [строительство АЭС] “Дукованы”».
Кроме этого, по словам президента, участие некого болгарского торговца оружием (скорее всего, речь идет о бизнесмене Емельяне Гебреве. — РБК) в незаконной купле-продажи взрывчатых веществ доказано. «Он осужден по договору купли-продажи и даже по уже уплаченному авансу за эту покупку», — уточнил Земан.
Серия взрывов на военных складах во Врбетице произошла 16 октября 2014 года. В результате погибли два человека. В апреле 2021 года чешский экс-премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к произошедшему. Тогда Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, а затем — еще нескольких десятков сотрудников дипмиссии. Одновременно с этим чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным полиции, они прибыли в страну незадолго до взрыва и посещали район, где находился склад.
Российский МИД назвал эти обвинения абсурдом и объявил об ответной высылке 20 чешских дипломатов. Позже правительство внесло Чехию в список недружественных стран, ограничив посольству страны возможность заключать трудовые договоры с физлицами из России.
Земан ранее заявлял, что версия об организации диверсии на складах во Врбетице не единственная. По его словам, силовики провели еще три расследования, в числе возможных причин назывались непрофессиональное обращение с боеприпасами при их разгрузке, сокрытие недостачи хранившихся снарядов и сокрытие факта воровства оружия.
В конце января этого года чешская полиция начала расследование обстоятельств случайного уничтожения секретного отчета спецслужб страны по поводу взрывов во Врбетице. Доклад подготовила BIS и в апреле 2021 года передала его администрации президента Земана. Об уничтожении документа стало известно, когда полиция запросила его для снятия отпечатков пальцев и проведения анализа ДНК, чтобы узнать, имели ли к нему доступ неуполномоченные люди.