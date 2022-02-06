Лукашенко пообещал совместный ответ Москвы и Минска в случае агрессии Киева

На вопрос о том, как поступит белорусская армия в случае агрессии Киева против Донбасса, Лукашенко ответил: «Точно так, как российская». Он уточнил, что речь идет о совместном ответе России и Белоруссии, передают «РИА Новости».
Лукашенко при этом допустил, что Украина могла бы через 10−15 лет стать частью единого оборонного и экономического пространства с Россией и Белоруссией.
«Вы знаете, Белоруссия уже там, думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — заявил Лукашенко (цитата по ТАСС).
В случае агрессии против России со стороны Украины Белоруссия предпочтет сторону Москвы, говорил Лукашенко в прошлом году в интервью «РИА Новости».
«Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией. Это — главное», — сказал он. Лукашенко подчеркнул, что он никогда не будет «на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине».
США, их союзники и партнеры дадут быстрый и решительный ответ Белоруссии, если нападение России на Украину произойдет с ее территории, говорил ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс. Он заявил, что разрешение Лукашенко разместить большое количество российских войск на территории страны является «оскорблением суверенитета Белоруссии».
В середине января белорусский президент в свою очередь говорил, что у западных и северных рубежей республики со стороны Польши и прибалтийских стран находятся 30 000 военных, а также на ротационной основе размещены от 8000 до 10 000 американских военных. Он также заявлял, что Украина наращивает силы у белорусских границ, сосредотачивая подразделения нацгвардии, состоящие из «националистов-радикалов».