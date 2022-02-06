Белый дом описал «окно возможностей» для России с войной и дипломатией

Россия может вторгнуться на Украину в течение ближайших нескольких дней или недель, но может выбрать дипломатический путь, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters.
«Мы находимся в окне возможностей. В любой день Россия может предпринять военные действия против Украины, или это может произойти через пару недель, или Россия может выбрать дипломатический путь», — приводит агентство цитату Салливана из интервью телепрограмме Fox News Sunday.
При этом в программе Meet the Press телеканала NBC советник сказал, что потенциальные действия России могут включать аннексию Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение на Украину.
Там Салливан предсказал, что Россия может начать действовать уже в понедельник, но и подождать несколько недель.
Американские СМИ и политики с конца октября заявляют о готовности России напасть на Украину. Они неоднократно называли даты возможного «вторжения».
Однако 3 февраля Белый дом смягчил риторику. Пресс-секретарь Джен Псаки заявила тогда, что администрация Джо Байдена перестала употреблять слово «неминуемый», когда речь заходит о возможном вторжении России на Украину. «Я употребила [это слово] однажды, как и другие. Потом мы перестали его употреблять, поскольку оно посылает сигнал, который мы не хотели посылать», — сказала она.
По ее словам, Белый дом придерживается мнения, что нападение возможно в любой момент, однако Соединенные Штаты до сих пор не знают, принял ли решение президент Владимир Путин.
Украинские руководители, включая президента Владимира Зеленского, только в январе несколько раз заявляли, что угрозы не видят, а ситуация находится под контролем. Они призывали не верить дезинформации, которая разрушает экономику страны.
В ночь на субботу агентство Bloomberg по ошибке выпустило новость о начале «вторжения» России на Украину. Материал через час был удален, агентство признало ошибку и извинилось. «Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок “Россия вторгается на Украину” был случайно опубликован сегодня около 4 часов вечера по восточному времени (около 0:00 мск. — РБК) на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удален, и мы расследуем причину», — говорилось в сообщении.
Москва неоднократно отвергала обвинения в подготовке вторжения. Украинские власти также призывали население не верить слухам и дезинформации об угрозе со стороны России, которую распространяют некоторые страны. Прямых обвинений против США и их союзников не было, но в Киеве отмечали, что паника наносит сильный ущерб экономике страны.
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