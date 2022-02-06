20:19 (мск), источник: РБК
Однопартийцы Джонсона сочли неизбежным его уход с поста премьера Британии
По информации The Guardian, депутаты от Консервативной партии уже отправляют письма с призывами сместить Джонсона с поста лидера партии.
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Отстранение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона со своего поста членами Консервативной партии «неизбежно». Об этом The Observer заявил член партии Чарльз Уокер.
«Это неизбежно закончится тем, что он уйдет, поэтому я просто хочу, чтобы у него была какая-то свобода действий в этом», — сказал он.
Депутат-консерватор от Уимблдона Стивен Хаммонд также заявил изданию, что для Джонсона текущая ситуация «определенно похожа на начало конца».
В то же время бывший лидер Консервативной партии Дункан Смит заявил Би-би-си, что потенциальным соперникам Джонсона необходимо «умерить» свои амбиции, а правительство должно сосредоточиться на поддержке страны, чтобы «не ввергнуть ее в кризис».
По информации The Guardian, уже более 15 депутатов от Консервативной партии публично призвали Джонсона покинуть свой пост, а еще 40−45 писем было отправлено в «комитет 1922 года» (парламентская группа консерваторов, не попавших в правительство, вышедших из правительства или недавно вступивших в партию) с призывом к смещению Джонсона с поста лидера партии. Если общее количество достигнет 54 — или 15% депутатов от партии, — это может повлечь вотум недоверия премьер-министру.
Призывы к отстранению Джонсона от власти появляются с декабря прошлого года из-за скандала с вечеринками премьера во время карантина. Тогда газета The Guardian опубликовала фотографии Джонсона и его жены в окружении нескольких госслужащих в саду на Даунинг-стрит в мае 2020 года. На столе перед политиком и компанией — вино и сыр. По данным издания, всего на мероприятии присутствовали 19 человек. В то время в Британии действовали жесткие антиковидные ограничения: общаться друг с другом лично могли лишь два человека, которые не живут вместе.
Позднее The Mirror также опубликовало фото с Джонсоном во время викторины, которая, по сведениям издания, прошла на Даунинг-стрит 15 декабря 2020 года. На фотографии премьер запечатлен сидящим за столом рядом с двумя коллегами: по правую руку — мужчина с праздничной мишурой на шеей, по левую — женщина в колпаке Санта-Клауса. В викторине, как сообщает Mirror, он зачитывал вопросы.
Джонсон первоначально говорил, что никаких вечеринок не было, однако 8 декабря, выступая в палате общин, пообещал провести проверку. Позднее он также принес публичные извинения.
После скандала, согласно декабрьским опросам, рейтинг одобрения работы Джонсона упал до рекордно низкого показателя за все время нахождения его во главе правительства. Две трети (66%) британцев отрицательно оценили деятельность Джонсона, и только четверть (24%) — наоборот, положительно. Остальные респонденты не определились со своим отношением к премьеру.