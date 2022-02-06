Боррель: проблемы с газом в ЕС связаны с «кризом отношений с Россией»

Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. «Газпром» неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.
«Энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов. Учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, эта тема стоит во главе нашей повестки дня», — написал Боррель в своём блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник.
«Нам необходимо работать с краткосрочными трудностями, придерживаясь при этом нашей долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов. Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте», — добавил Боррель.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250−300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой «на день вперед» превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов за тысячу кубометров. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
При этом, как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к этому кризису — европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но «Газпрому» нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.