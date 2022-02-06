Глава Миноброны Украины оценил вероятность эскалации на границе

«Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию. Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая», — заверил министр.
Резников заверил, что украинские спецслужбы прилагают все усилия для контроля ситуации в связи с совместными военными учениями России и Белоруссии.
«Хочу еще раз подчеркнуть, о чем я уже не раз говорил раньше. Долг военных — просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит», — подчеркнул Резников.
По словам министра, Украина действует планово и скоординировано для исключения «любых провокаций». В частности, проводится подготовка сил территориальной обороны, а также ведутся учения с оборонным оружием, полученным в рамках международной помощи.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал сроки «вторжения» России на Украину. По его словам, это может произойти в любой день. По мнению чиновника, вторжение может начаться уже в понедельник, 7 февраля, однако Кремль может отсрочить вторжение на несколько недель.