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00:14 (мск), источник: Life.ru

Байден не заметил изменений в отношениях России и Китая

Ранее Путин и Си в совместном заявлении по итогам переговоров подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил.

Источник: AFP 2021

Ничего нового в отношениях между Россией и Китаем после состоявшейся в Пекине встречи лидеров двух этих стран нет. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«В этом нет ничего нового», — цитирует пул Белого дома ответ Байдена на вопрос журналистов о российско-китайских отношениях. Сам вопрос в тексте сообщения не приводится.

Как рассказывал Лайф, 4 февраля в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно «Газпром» и китайская CNPC подписали контракт на поставку десяти миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока.

Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.

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