02:26 (мск), источник: Life.ru
Мэрия Оттавы ввела режим ЧП в связи с массовыми протестами
В полиции заявляют, что у них недостаточно сил для противодействия митингующим. Число участков акций особо выросло в выходные, их счёт идёт на тысячи.
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Власти канадской столицы Оттавы ввели в городе режим чрезвычайного положения из-за масштабных протестов дальнобойщиков, выступающих против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает телеканал CBC.
В администрации города заявили, что это решение «отражает серьёзную опасность и угрозу безопасности жителей города, создаваемую продолжающимися демонстрациями, и подчёркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней власти».
Как рассказывал Лайф, ранее мэр был вынужден признать, что власти столицы больше не контролируют ситуацию с протестами в городе. А глава столичной полиции заявил, что у него не хватает сотрудников для подавления акций дальнобойщиков. В выходные на митинги вышли примерно пять тысяч человек.
Участники протестов требуют, чтобы на федеральном и региональных уровнях были отменены все ограничения, введённые для борьбы с пандемией коронавируса. Премьеру Джастину Трюдо вместе с семьёй даже пришлось покинуть столичную резиденцию. Он заявил, что в переговоры с митингующими вступать не собирается, поскольку считает их маргинальным меньшинством.