Депутаты предложили разрешить любые способы самообороны при защите дома

Депутаты предложили внести изменения в ст. 37 Уголовного кодекса (необходимая оборона). В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что преступники проникают в дом не только с целью краж, но и для убийства, изнасилования или похищения человека. При этом существующий закон обязывает россиян оценивать степень угрозы жизни перед тем, как защитить себя.
Авторы законопроекта привели статистику судебного департамента при Верховном суде. Из нее следует, что за шесть месяцев 2021 года по статье об убийстве при превышении необходимой обороны (ст. 108 УК) были осуждены 132 человека, а оправданы только два. Суды также признали 203 человек в причинении тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении обороны (ст. 114 УК). Оправдательных приговоров не было.
«Мы считаем, что формула “Мой дом — моя крепость” должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых», — сказал автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред ЛДПР Ярослав Нилов. РБК обратился за комментарием к депутату.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин поручил Верховному суду изучить судебную практику по делам о самообороне и усовершенствовать нормы при необходимости.
В конце декабря МВД подготовило технические параметры оружия для самообороны — травматических и газовых пистолетов и револьверов, механических распылителях, аэрозолях и электрошокерах. Ведомство постановило, что травматическое оружие не должно быть изготовлено из частей огнестрельного, иметь конструкцию с возможностью отсоединить ствол от корпусной детали или затвора. Они должны быть зафиксированы стальными штифтами.
Травматическое и газовое оружие не должно быть приспособлено к стрельбе огнестрельными патронами и патронами с металлическим сердечником.
Форма распылителей, аэрозолей и электрошокеров не должна имитировать боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие. Они должны иметь яркую цветовую окраску отдельных частей.
Помимо этого, на электрошокерах должна быть маркировка индивидуального номера на металлических деталях изделия.