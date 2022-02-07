Макрон заявил Путину о необходимости избежать войны

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости найти совместный ответ на вопросы безопасности для России и Европы, чтобы избежать войны. Заявление было сделано на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, куда президент Франции прибыл для переговоров.
Диалог — это единственное средство, которое позволяет достичь настоящей стабильности и безопасности для европейского континента.
Эмманюэль Макронпрезидент Франции
Он отметил, что провел несколько телефонных переговоров с Владимиром Путиным, европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти, — путь деэскалации. <…> Поэтому я рад, что смогу глубоко обсудить эти вопросы и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ — это ответ, который позволяет избежать войны», — сказал Макрон.
После совместных заявлений стороны начали переговоры без прессы.
Путин в своей речи отметил, что руководство Франции предпринимает много усилий для обеспечения равной безопасности в Европе и урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
«Я вижу, сколько усилий действующее правительство Франции и лично президент предпринимают, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе <…>, и для решения вопросов, которые тесно связаны с первой частью, а именно — для разрешения внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны», — сказал президент России.
Кремль ранее заявил, что в Москве не ждут «решительных переломов» от встречи президентов России и Франции. Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что встреча, скорее всего, будет продолжительной, поскольку перед ней президенты уже провели несколько телефонных разговоров.
«Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи, но мы знаем, и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе», — сказал Песков. Он также отметил, что визит французского президента крайне важен. «Все-таки Макрон возглавляет страну, которая председательствует в ЕС, это очень важно», — добавил пресс-секретарь.
Опрошенные Bloomberg эксперты скептически оценили перспективы переговоров. По мнению аналитиков, визит Макрона в Россию рискует продемонстрировать ограниченность внешнеполитического влияния Парижа. По их мнению, для руководства России ключевой западной страной в решении вопросов безопасности являются США.
Основной темой на переговорах лидеров России и Франции станут предложенные Москвой гарантии безопасности и ответ на них Вашингтона и НАТО, говорили в Кремле.
Россия, в частности, требовала не принимать в НАТО Украину и Грузию. Этот вопрос не находится в компетенции президента Франции, указала агентству заместитель главы парижского Фонда стратегических исследований Изабель Фалькон.
«Для нынешнего российского руководства ключевой западной страной являются США <…>. Именно эти отношения [с Вашингтоном] действительно имеют значение [в этом вопросе]», — говорит сотрудник британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House Дункан Аллан.
Контакты Путина и Макрона участились на фоне роста напряженности вокруг Украины. США и другие западные страны обвиняют Россию в намерении создать предлог для вторжения в сопредельную страну, Москва эти данные отвергает. При этом руководство Украины регулярно заявляет, что не видит угрозы, и призывает не поддаваться панике, которая разрушает экономику. В течение последних недель президенты России и Франции созванивались уже трижды — 28 и 31 января, а также 3 февраля.