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20:09 (мск), источник: Коммерсантъ

НАТО планирует надолго сохранить усиленное присутствие в Восточной Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс собирается сохранить усиленное присутствие в странах Восточной Европы из-за напряжения вокруг России и Украины. Столтенберг подчеркнул, что у каждой страны есть право вступить в Североатлантический альянс, в ответ на совместное выступление России и Китая против расширения НАТО.

Источник: AP 2021

«Мы рассматриваем долгосрочное присутствие в восточной части альянса. Финальное решение еще не принято», — сказал Столтербенг на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, усиление сил реагирования НАТО составит 40 тыс. личного состава, его можно будет развернуть оперативно.

Столтенберг отметил, что выступает против призывов Москвы и Пекина к прекращению расширения НАТО.

«Впервые Китай присоединился к России с призывом к НАТО не принимать новые страны в альянс. Это попытка отрицать право суверенных государств делать самостоятельный выбор», — добавил он.

Россия и Китай выступили против расширения НАТО в день открытия Олимпиады в Пекине, в совместном заявлении страны также призвали альянс отказаться от методов Холодной войны.

При этом Йенс Столтенберг сказал, что НАТО готово на диалог с Россией. «Мы убеждены, что необходимы как сдерживание, так и диалог. Между ними нет противоречия. Если мы будем едины и сильны, мы также можем говорить с Россией. Мы пригласили Россию к диалогу. И я еще раз повторяю свое приглашение России: давайте вместе сядем и поговорим добросовестно об этих вопросах», — сказал Столтенберг.

В декабре прошлого года России потребовала, чтобы США и НАТО прекратили расширение Североатлантического альянса на восток. В конце января Россия получила ответ на свои требования. Испанская газета El Pais опубликовала конфиденциальные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали ключевые требования России.

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