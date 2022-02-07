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23:12 (мск), источник: © РИА Новости

США и ЕС обсуждают детали ответа при эскалации на Украине, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Межведомственная делегация США находится в Европе для согласования технических аспектов ответа стран Запада на возможную эскалацию кризиса вокруг Украины, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Источник: AP 2021

Как сообщил американский дипломат, делегация США включает в себя представителей различных американских федеральных ведомств, включая госдепартамент и министерство финансов.

«Находящаяся в Европе межведомственная группа проводит встречи с нашими партнерами для согласования технических аспектов мер, которые при неблагоприятном развитии событий нам, возможно, придется задействовать», — сказал представитель госдепа США в ходе регулярного брифинга.

Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

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