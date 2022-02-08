01:59 (мск), источник: ТАСС
Путин: озабоченности РФ в предложениях о гарантиях безопасности были проигнорированы
Президент назвал политику «открытых дверей» НАТО вольной интерпретацией принципов альянса со стороны США и ряда других стран.
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал, что центральные озабоченности Москвы в предложениях о гарантиях безопасности были проигнорированы. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
«В ходе переговоров мы продолжили обмен мнениями по поводу адресованных Соединенным Штатам и НАТО российских предложений о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности», — сообщил Путин и перечислил озабоченности Москвы в данной сфере. Он напомнил, что «данные предложения содержат три ключевых пункта, касающиеся недопущения дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения альянсом ударных систем и вооружений на российских границах и возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт “Россия — НАТО”.
По словам российского президента, «центральные озабоченности, к сожалению, оказались проигнорированными в полученных 26 января от США и НАТО ответах».
«Причем западные партнеры в который раз ссылались на то, что каждое государство имеет право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы», — заметил Путин. «Собственно, с этим мы никогда и не спорили. Правда, у самих членов альянса нет обязанности принимать всех, кто этого пожелает», — обратил внимание глава российского государства.
«Мы хорошо понимаем, что господин президент [Франции] приехал в Россию, чтобы в первую очередь обсудить насущные вопросы, связанные с обеспечением европейской и глобальной безопасности, для поддержания которой наши страны как постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность», — отметил президент РФ. Он также обратил внимание на то, что Франция сейчас председательствует в Совете Европейского Союза.
О политике «открытых дверей» НАТО
Путин назвал политику «открытых дверей» НАТО вольной интерпретацией принципов безопасности со стороны США и ряда других стран.
«Эта политика “открытых дверей” — мы дискутировали на этот счет со многими партнерами — достаточно вольная и, на наш взгляд, нужная исключительно Соединенным Штатам и отдельным членам НАТО интерпретация зафиксированного во многих общеевропейских документах положения, основополагающего принципа равной и неделимой безопасности», — констатировал глава российского государства.
На его взгляд, «весьма сомнительна и отсылка к так называемой политике открытых дверей». Российский лидер вновь сослался на «статью 10 Североатлантического договора от 1949 года, в которой говорится, что государства-члены по согласованию со всеми остальными участниками НАТО могут пригласить другие европейские страны в альянс, такие страны, которые могут внести какой-то вклад в общеевропейскую безопасность». «Но из этого, конечно, не вытекает, что альянс обязан кого-то принимать. Ну, ладно», — сказал президент РФ.
При этом он отметил, что «Россию по-прежнему пытаются успокаивать рассуждениями о том, что НАТО — мирная и сугубо оборонительная организация». «В том, насколько это соответствует действительности, на собственном опыте убедились граждане многих государств. Я имею в виду Ирак, Ливию, Афганистан, соответствующую военную масштабную операцию в отношении Белграда без санкции Совета Безопасности ООН. Это мероприятие далекое от того, что могла бы осуществлять мирная организация», — полагает Путин.
О перемещениях войск РФ
Президент считает непонятным, на каких основаниях перемещения российских войск по территории России пытаются выставить угрозой соседним странам.
«Передвижения наших войск по собственной, я хочу подчеркнуть, территории представляются как угроза российского вторжения, в данном случае на Украину», — сказал Путин.
«Якобы в опасности себя чувствуют и страны Прибалтики, и другие государства, наши соседи. На каком основании, не очень понятно», — добавил он.
Во всяком случае, отметил президент РФ, это используется, чтобы проводить недружественную политику в отношении Москвы. «Сами же страны — участницы НАТО под этот аккомпанемент продолжают накачивать Украину современными видами вооружения, выделяют существенные финансовые ресурсы для модернизации украинской армии, направляют военных специалистов и инструкторов», — продолжил Путин.
По его словам, обо всем этом он говорил на встрече с Макроном. «Почти шесть часов сегодня шла дискуссия», — подчеркнул российский лидер.
Он напомнил, что в военной стратегии НАТО Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником. «Нас НАТО обозначила как противника. Причем, придвинув свою военную инфраструктуру вплотную к нашим границам, НАТО и его государства-члены считают себя вправе нас немножко поучить, где и как размещать вооруженные силы, и считают возможным требовать не проводить запланированные маневры и учения», — заключил Путин.
Об агрессивном поведении Москвы
Путин заявил, что утверждения об агрессивном поведении Москвы не соответствуют здравой логике, так как это именно НАТО подошла к границам России, а не наоборот.
«Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере не соответствует здравой логике. Мы что ли пришли на границу куда-то? К нам же подошла инфраструктура НАТО», — подчеркнул Путин.
О предложениях по гарантиям безопасности
Путин убежден, что все предложения по гарантиям безопасности, которые Москва направила США и НАТО, исполнимы.
Путин добавил, что на повестке дня, помимо гарантий безопасности для РФ, есть и текущие вопросы, связанные с положением дел на Донбассе. «Вот господин президент сказал: там Россия проводит учения, сосредоточила группировку большую. А разве Украина не сосредоточила? Те же самые 100 или 125 тыс. человек на Донбассе там сосредоточены», — констатировал Путин.
Он напомнил, что Киев уже дважды пытался военным путем решить этот вопрос. «И не скрывали этого. Использовали технику, авиацию. А кто нам даст гарантии, что этого не будет?» — добавил президент РФ.
По словам Путина, это сложный комплекс вопросов, который потребовал многочасовых переговоров. Российский лидер заметил, что понимает, как непросто придется Макрону на предстоящих переговорах в Киеве.
«Там легких вопросов нет. Ему непросто придется в Киеве, но мы договорились, что после консультаций с руководством Украины мы тоже созвонимся и получим какую-то обратную связь, что украинское руководство сегодняшнее считает для себя приемлемым, что неприемлемым, как оно собирается двигаться, и в зависимости от этого будем строить дальше и свои собственные шаги», — заключил он.
О диалоге с НАТО
Президент заявил, что в ответах Вашингтона и Брюсселя на российские предложения по гарантиям безопасности содержатся идеи по второстепенным вопросам, но на этом диалог не заканчивается.
Путин заметил, что в ответах США и НАТО нет позиции по таким ключевым для России вопросам, как нераспространение НАТО, неразмещение ударных систем возле границ РФ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.
«Впечатление, что мы не ставили эти вопросы, их просто обошли. Мы видим там политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам. Но я не считаю, что на этом наш диалог закончен», — сказал Путин.