01:45 (мск), источник: ТАСС
Путин: есть риск конфликта РФ и НАТО, если Украина в составе альянса нападет на Крым
Киевские власти уже дважды пытались решить проблему Донбасса силовым путем, не исключен и третий раз, отметил президент.
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Если Украина будет в НАТО и нападет на российский Крым, то случится конфликт России с альянсом. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Российский лидер напомнил, что европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым является частью Украины, а Москва считает, что это часть РФ.
«И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что Россия — противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем, — представьте, что Украина — член НАТО, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» — заявил Путин.
Киевские власти уже дважды пытались решить проблему Донбасса силовым путем, не исключен и новый, третий раз, заявил Путин.
«После очередного провала возникли Минские соглашения, подкрепленные резолюцией Совета Безопасности ООН. Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку? Ведь дважды уже пытались. Кто гарантирует от третьей?» — заявил Путин, отметив, что все эти вопросы ждут «своего кропотливого исследователя».
Президент посетовал, что «украинские руководители то говорят, что они будут выполнять минские соглашения, то предают их анафеме, говорят, что никогда этого делать не будут, так как это разрушит украинского государство».
Путин поблагодарил Макрона за то, что тот счел возможным обсудить на переговорах в Москве эти вопросы, подчеркнув, что «это вопросы безопасности не только России, но и всего мира, всей Европы».
Президент вновь указал, что Москва выступает не только против расширения НАТО на восток, но и за неразмещение ударных систем у границ России. «Если все хотят мира, спокойствия, благополучия и доверия, то чего здесь плохого — не размещать ударные системы вблизи наших границ? Или если НАТО — мирная организация, то что плохого — вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора Россия — НАТО 1997 года? Пожалуйста, и мы создадим условия для повышения доверия и безопасности», — добавил он, указав, что и вопрос о принципе «открытых дверей» в НАТО «не снят с повестки дня, это один из ключевых вопросов для РФ».
Путин напомнил, что из Москвы Макрон отправится в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Он изложил свой план дальнейшей работы по этому направлению. Я ему очень благодарен за то, что он уделяет этому столько времени и пытается найти решение столь важного для всех нас вопроса», — заключил он.
Россия в течение 30 лет призывала НАТО не предпринимать определенные действия, однако все ее предложения и озабоченности игнорировались, заявил президент.
«Мы 30 лет уже уговариваем [НАТО] не делать одного, второго, третьего, но [идет] просто полное игнорирование наших озабоченностей, требований, предложений», — подчеркнул российский лидер.
По его словам, позиция некоторых членов альянса о неготовности принять Украину и Грузию известна, однако непонятным остается, зачем эти страны в 2008 году в Бухаресте подписали документ, согласно которому «распахивают двери» в альянс для указанных государств.
Президент считает, что в случае военного конфликта между Россией и НАТО победителей не будет.
«Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы и вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете: вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны будут автоматически втянуты в военный конфликт с Россией?» — сказал он.
Российский лидер отметил, что потенциал НАТО и России несопоставим. «Мы понимаем [это]. Но также понимаем, что Россия — одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам <…> даже многих опережает. Победителей не будет», — сказал он.
Путин подчеркнул, что не хочет такого развития событий, которое приведет к конфликту с Североатлантическим альянсом. «Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 [Североатлантического договора]. Господин президент, конечно, не хочет этого развития, и я не хочу», — заявил российский лидер, отметив, что именно поэтому Макрон прилетел на переговоры в РФ.
«И мучает меня целых шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Я считаю, что это благородная миссия, и благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия», — добавил глава российского государства. Он заверил, что Москва будет делать все, чтобы найти компромиссы, которые бы устраивали всех.
РФ видит в ответах США и НАТО на свои предложения политические клише, но диалог не закончен, заявил Путин.