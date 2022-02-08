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02:19 (мск), источник: © РИА Новости

Россия готова предоставить Порошенко убежище по гуманитарным соображениям

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия готова предоставить экс-президенту Украины Петру Порошенко убежище по гуманитарным соображениям, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

Глава государства в понедельник провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На пресс-конференции после переговоров Путин заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище, готов сделать это и сейчас.

«Сейчас на того же Порошенко накатывают, обвиняют его в госизмене, намекают на то, что он подписывал (минские — ред.) соглашения. Да, он подписывал соглашения, и что? Вся страна это приняла. Это подтверждено резолюцией Совета Безопасности. Я же не шутил, когда говорил: придет еще время, готовы будем предоставить тебе политическое убежище. По гуманитарным соображениям. Не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям. Так и знал, что так будет, как в воду глядел. Так и произошло», — сказал Путин.

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