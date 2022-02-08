Порошенко ответил Путину на предложение о политическом убежище в России

«Владимиру Владимировичу [Путину] советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, на Украине», — написал Порошенко в Telegram-канале.
По его словам, «извечная российская практика “заботиться” об украинской политике прекратилась», когда он стал президентом.
Кроме того, Порошенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он хочет «сделать подарок Путину», преследуя проевропейскую оппозицию на Украине. «Советую Владимиру Александровичу [Зеленскому] прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия», — указал политик.
В ходе брифинга после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Владимир Путин предложил Петру Порошенко предоставить политическое убежище в России.
Путин назвал уголовное дело против бывшего главы государства «чрезмерной заявкой на успех действующего руководства», отметив, что свое предложение он сделал по гуманитарным соображениям, а не потому что согласен с политикой, проводимой Порошенко.
Экс-президента на Украине подозревают в финансировании терроризма и государственной измене, а также в создании террористической организации (чч. 1 и 3 ст. 258−5, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258−3 УК Украины), ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Следствие считает, что находясь в должности президента он вступил в сговор с «членами руководства России» и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и организовал схему вывоза угля из Донбасса.
Печерский суд Киева избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, а также обязал сдать паспорта для выезда за границу. Он свою отрицает, называя преследование политическим.