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06:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван возможный новый глава НАТО

Представитель Италии считается фаворитом и может стать новым главой НАТО после Йенса Столтенберга. По данным газеты la Repubblica, по негласной ротации пост генсека альянса должен занять представитель одного из государств Средиземноморского региона.

Источник: AFP 2021

По информации издания, Испания и Португалия не могут считаться конкурентами, так как представители этих государств уже важные посты в международной политической иерархии — испанец Жозеп Боррель — Верховный представитель ЕС по иностранным делам, а португалец Антониу Гутерриш является главой ООН.

При этом газета заявляет, что правительство Италии еще не определилось со своим кандидатом, который должен быть утвержден до саммита НАТО в июне в Мадриде.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг в октябре 2022 года станет главой Центробанка Норвегии. Он занимает пост генерального секретаря НАТО с марта 2014 года. Изначально Столтенберг должен был закончить работу в 2018-м, но срок его полномочий был продлен до 30 сентября 2022 года.

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