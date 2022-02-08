В МИДе назвали условия признания правительства талибов

Создание инклюзивного правительства и соблюдение прав человека в Афганистане необходимы для официального признания правительства талибов (члены запрещенного в России террористического движения «Талибан») в стране, заявил в интервью РБК спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
«И министр иностранных дел неоднократно, и президент России говорили о том, что есть набор требований со стороны мирового сообщества — это этнополитическая инклюзивность правительства. В правительстве есть представители других этнических групп, но все они члены движения талибов. Мы не называем имена, конкретные персоналии, они сами должны определить. Второе — мы ожидаем от талибов выполнения базовых правочеловеческих норм. В первую очередь это, конечно, касается женщин, их прав на работу и другие обычные гражданские права», — сказал он.
Кабулов пояснил, что Россия не навязывает собственные представления в этом вопросе. У Афганистана есть культурные и религиозные традиции, при этом похожие традиции есть и в других мусульманских странах, и в качестве примера можно взять опыт других стран. «Мы ожидаем вот этого. Когда в этом вопросе наступят не просто подвижки, а прогресс, тогда созреют условия для официального признания новых властей Афганистана», — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, как можно сподвигнуть талибов к созданию инклюзивного правительства, Кабулов сказал: «Будем убеждать». «Кроме наших убеждений, которые, по большому счету, слова, есть реалии жизни. Талибам, если они пришли в Афганистан всерьез и надолго и хотят сохраниться у власти, придется заниматься управлением страной, а управлять страной в условиях отсутствия материальных средств, в условиях отсутствия помощи внешней и не только гуманитарной, но и экономической помощи развитию и восстановлению всех отраслей жизнедеятельности этого государства, не удастся, поэтому придется этот фактор учитывать. Если здравый смысл и чувство самосохранения есть, то они заставят их принимать необходимые шаги», — добавил дипломат.
Кабулов также отметил небольшой прогресс в вопросе соблюдения прав человека, а именно женщин и девочек, заметив, что он «очень медленно происходит, но все-таки происходит».
По его словам, в Афганистане были объявлены школьные каникулы из-за холодов. Он пояснил, что школы не отапливаются, поэтому учебный год начинается весной. «Буквально видел вчера сообщение, что университеты начнут со 2 февраля открываться. Для девушек будут открываться, но в раздельных классах с юношами. Ну что ж, мы посмотрим. Это, конечно, небольшая, но все-таки подвижка. Мы вчера говорили о том, что талибам придется считаться с этими реалиями, необходимостью и создавать в стране условия нормальные для большинства граждан. Но быстро это не произойдет», — пояснил собеседник РБК.
По словам Кабулова, его оценка ситуации в Афганистане сходится со взглядами, изложенными ООН. В организации ранее констатировали драматическую ситуацию в гуманитарном плане, рост безработицы и зависимость страны от гуманитарной помощи. «Я считаю, что оценка ООН несколько приукрашена. Ситуация на самом деле складывается еще хуже», — сказал он.
Дипломат добавил, что больших подвижек в разморозке афганских счетов в США нет. По его словам, американцы частями высвобождают отдельные суммы, но при этом выдвигают талибам в качестве условия выведение Центробанка Афганистана из-под контроля правительства. «Но это капитулятивное требование. Так не бывает. Тут американцы забыли, что это они проиграли войну в Афганистане, а не наоборот. Поэтому не им ставить условия капитуляции. И это унижение для любой страны, когда ее Центробанк находится под контролем любого зарубежного государства, поэтому талибы это отвергают», — продолжил Кабулов.
Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года. Ситуация в стране обострилась с началом вывода войск международной коалиции во главе с США. После начала наступления талибов из страны бежал президент Ашраф Гани, а большинство городов сдавалось без боя. После захвата власти представители движения обещали, что будут обеспечивать права и свободы женщин в рамках норм шариата.
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