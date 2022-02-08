FT узнала о сделке Путина и Макрона по Украине

Президенты России — Владимир Путин и Франции — Эмманюэль Макрон заключили сделку по снижению напряженности в ситуации вокруг Украины, но в Кремле ждут одобрения ее условий со стороны США. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Путин и Макрон достигли соглашения, что Россия не будет предпринимать новых «военных инициатив», пишет издание со ссылкой на французских официальных лиц. Кроме того, Москва согласилась участвовать в диалоге относительно развертывания собственных вооруженных сил.
Президент России, по словам источников FT, также согласился вывести из Белоруссии до 30 тыс. российских военнослужащих, которые задействованы в совместных с Минском учениях «Союзная решимость-2022».
Этот вопрос будет обсуждаться на дальнейших встречах, где планируется заключить соглашение о «структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности», пишет издание. Россия пока не подтвердила заключения сделки.
«Все эти вопросы требуют согласия союзников Франции по Евросоюзу и НАТО, в первую очередь США, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Пока рано говорить о чем-то еще».
Во время пресс-конференции после переговоров в Москве ни Путин, ни Макрон не упомянули о достигнутых соглашениях. Вместе с тем французский президент сообщил, что его российский коллега готов обсуждать деэскалацию ситуации вокруг Украины.
По словам Макрона, необходимо сформировать конкретные гарантии безопасности для всех стран в регионе, включая Россию, Украину и членов Евросоюза. Такой шаг, по его мнению, позволит добиться стабильности и создать «новый порядок безопасности».
«Мы осознаем серьезность ситуации и насущную необходимость в интересах всех сторон найти путь поддержания мира и стабильности в Европе», — заявил президент Франции после переговоров с российским коллегой, добавив, что «время еще есть».
Путин заявил, что ряд предложений Макрона мог бы стать частью «основы дальнейших наших совместных шагов», отметив при этом, что подробно говорить о них еще, возможно, слишком рано.
Официальные лица США, Франции и других западных стран в последние месяцы говорят о риске вторжения России на Украину. В Белом доме и Пентагоне считают, что Москва готовит провокацию, чтобы обосновать агрессию против Киева. Российская сторона подобные обвинения отвергает. «Россия никогда первой ни на кого не нападала», — считает Песков.
На фоне растущего напряжения вокруг Украины между Москвой и Парижем участились контакты. В частности, Путин и Макрон созванивались для обсуждения российских гарантий безопасности и возможности деэскалации в течение одной недели трижды, 28 и 31 января и 3 февраля. Уже 7 февраля президент Франции прибыл в Москву для личной встречи с российским коллегой, и тот отметил усилия Парижа по деэскалации напряженности.
Перед встречей Макрон указывал на недостижимость односторонних мер в этом вопросе со стороны Москвы и заявил, что следует «выстраивать механизмы и шаги по повышению взаимного доверия». По его мнению, целью России служит не Украина, а уточнение правил сосуществования с Евросоюзом и НАТО. «Мы должны построить новые решения; возможно, они должны быть новаторскими», — сказал президент Франции.
Макрон называл деэскалацию вокруг Украины в качестве приоритетного направления для внешней политики Франции, после встречи с Путиным он намерен посетить Киев.