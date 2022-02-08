МИД назвал вопрос о миротворцах в Донбассе окончательно закрытым

Вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается, заявил директор департамента международных организаций МИДа Петр Ильичев, передает «РИА Новости».
«Нет, не нужно. Миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте. Украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР» — так Ильичев ответил на вопрос, считает ли Москва нужным вводить миротворцев ООН на российско-украинскую границу.
«Обсуждается выполнение минских соглашений и резолюции 2022 года, там про миротворцев ничего не говорится», — добавил дипломат.
Вопрос о возможности введения в Донбасс международного миротворческого контингента неоднократно поднимался различными сторонами конфликта, однако согласовать условия появления там иностранных военных так и не удалось.
Четыре года назад Россия сама выступала с инициативой об отправке в Донбасс миротворцев. Тогда Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает ввод в Донбасс международной миротворческой миссии для обеспечения безопасности уже работающей там с марта 2014 года Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Тогда же он сформулировал основные российские условия: задачей специальных сил должна быть только охрана сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, размещаться они должны только на линии разграничения Вооруженных сил Украины и военных подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР, доступа к границе России и Украины, которую Киев сейчас не контролирует, они иметь не должны, а переговоры по мандату миссии Киев должен вести напрямую с представителями ДНР и ЛНР. Однако Киев эту инициативу раскритиковал.
Украинские власти настаивали на том, что миротворцы должны взять под контроль и неконтролируемую войсками границу между самопровозглашенными республиками и Россией. Эту позицию поддержал и Вашингтон.
Украинская сторона, в том числе и после прихода к власти Владимира Зеленского, указывала на то, что ввод миротворческого контингента в регион может стать альтернативой минскому соглашению. «Когда мы поймем, что в рамках Минска больше ничего говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента, но моей рекомендацией, наверное, будет миротворческая миссия», — говорил в 2019 году министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
В июле 2020 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев рассматривает возможность введения в регион миротворцев под эгидой самой ОБСЕ. «Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было. Но формально, юридически это возможно», — рассказал Резников.
Одно из последних заявлений о возможной судьбе идеи о миротворческой миссии в Донбассе сделал генсек ООН Антониу Гутерреш. В мае 2021 года он констатировал, что консенсус по вопросу о введении миротворцев ООН на восток Украины является маловероятным в ближайшем будущем.