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10:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Ле Пен считает ошибочным «ведение холодной войны» против Путина

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что Европа своими действиями подталкивает Россию к сближению с Китаем. Ле Пен назвала такую тактику ошибочной, потому что союз РФ и КНР «не входит в интересы» Европы.

Источник: AP 2021

В интервью BBC Ле Пен сказала, что «в сфере геополитики нет друзей, есть союзники». Она считает, что Парижу нужно поддерживать с Москвой дипломатические и экономические отношения.

У нас есть союзники, и я считаю, что это ошибка вести такую холодную войну против Владимира Путина, подталкивая его к сближению с Китаем и создавая что-то вроде новой империи, которая не входит в интересы европейских стран.
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен подчеркнула, что лучше сохранять «равную дистанцию» от России и от США. По ее мнению, американские власти подталкивают Украину к вступлению в НАТО, чтобы разместить войска на украинской территории. «В ответ России размещает военных на своих границах с Украиной. Это такая разновидность психологической войны, которой я бы хотела избежать», — подчеркнула политик.

Она также не считает правдивой информацию о планах России вторгнуться на Украину.

Я выступаю в защиту суверенитета Украины, но… я совсем не верю, что Россия хочет вторгнуться в Украину.
Марин Ле Пен

Кандидат в президенты Франции ранее говорила, что в случае победы намерена вывести страну из НАТО, а также добиваться реформирования Евросоюза в Европейский альянс наций. Ее соперник Эрик Земмур тоже выступает за выход страны из альянса, а также предлагает отменить санкции против России.

Президентские выборы пройдут во Франции в апреле. Социологи пока прогнозируют лидирующую позицию у действующего президента Эмманюэля Макрона (22,5−23%).

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