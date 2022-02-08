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11:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Встреча Путина и Макрона. Главные заявления на пресс-конференции

В Москве прошли переговоры президентов России и Франции. Они длились больше пяти часов. Владимир Путин и Эмманюэль Макрон договорились созвониться после поездки французского президента в Киев.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин:

Россия будет делать все, чтобы найти компромиссы по вопросам безопасности. В направленных НАТО и США предложениях нет ни одного неисполнимого пункта.

Россия продолжит добиваться ответа от НАТО и США на ключевые пункты инициативы по гарантиям безопасности.

Передвижение российских войск на своей территории представляется НАТО как угроза вторжения на Украину и используется как тезис для выстраивания недружественной в отношении РФ политики. В стратегии безопасности НАТО 2019 года РФ названа противником.

Политика открытых дверей НАТО — «достаточно вольная» и удобная для США интерпретация основополагающего принципа равной и неделимой безопасности.

Если Украина вступит в НАТО и попытается вернуть Крым военным путем, это приведет к войне с западными странами, в которой не будет победителей.

Россия готова предоставить политическое убежище экс-президенту Украины Петру Порошенко по гуманитарным соображениям (Петр Порошенко уже ответил, что «сами разберемся здесь, в Украине».— «Ъ»).

Россия категорически против расширения НАТО за счет новых членов на востоке. Заявления об агрессивности РФ «не соответствуют здравой логике», так как «не мы двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам».

Власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей. Но альтернативы Минским соглашениям нет, надо исполнять, по-другому не получится.

Ряд идей Эмманюэля Макрона могут лечь в основу совместных шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Эмманюэль Макрон:

Владимир Путин успокоил меня по вопросу ядерного оружия в Белоруссии.

На границе с Украиной сосредоточено 125 тыс. российских военных. Владимир Зеленский нервничает из-за этого. Когда подписывали Минские соглашения, такого присутствия на границе не было.

Financial Times со ссылкой на источники:

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон договорились о деэскалации ситуации вокруг Украины. Господин Путин пообещал вывести до 30 тыс. военных после учений, не предпринимать никаких новых военных инициатив и вести «структурированный диалог» по коллективной безопасности. Россия официально не подтверждала эту информацию.

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