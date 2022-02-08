Кремль объяснил слова Путина «терпи, моя красавица» в адрес Украины

Фраза президента России Владимира Путина «терпи, моя красавица», обращенная к украинским властям, означала, что Киев должен выполнить взятые на себя обязательства по минским соглашениям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Путин на пресс-конференции после переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном напомнил о словах украинского президента Владимира Зеленского. Тот говорил, что ему не нравится ни один пункт минских соглашений. Путин, комментируя это, сказал: «Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять».
Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательство, то это обязательство надо выполнять.
Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля
Встреча Путина и Макрона прошла в Москве 7 февраля. Главной темой переговоров стало снижение напряженности в ситуации вокруг Украины. Кроме того, лидеры обсудили вопросы европейской безопасности.
Российский президент по итогам встречи заявил, что в случае вступления в НАТО Украины возникнет риск военного конфликта между Россией и альянсом из-за Крыма, который Киев захочет вернуть. «Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? А ведь так оно и будет», — указал Путин.
Он также отметил, что Москва обеспокоена нежеланием Киева выполнять минские соглашения. Путин напомнил, что прежде украинские власти пытались решить вопрос Донбасса «силовым путем», и гарантии того, что третьей попытки не будет, тоже нет.
Французский президент, в свою очередь, выразил уверенность, что обеспечить безопасность и стабильность в Европе можно на основе уже имеющихся наработок в рамках ОБСЕ. «Но также мы должны построить новые решения, возможно, они должны быть новаторскими», — добавил Макрон.