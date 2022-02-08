Кремль назвал невозможной «сделку» с Францией по Украине

Россия и Франция не могли заключить никакие «сделки», связанные со снижением напряженности в отношениях с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. О том, что Москва и Париж договорились о ряде соответствующих мер, ранее писала со ссылкой на источники газета The Financial Times (FT).
«FT, конечно же, написала по сути неверно. Москва и Париж не могли заключить никаких сделок, это просто невозможно. Потому что Франция является и членом ЕС, и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит другой стране», — сказал пресс-секретарь президента России.
По данным FT, президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Москву договорился с российским коллегой Владимиром Путиным, что Москва не будет предпринимать новых «военных инициатив». Россия также согласилась участвовать в диалоге относительно развертывания собственных вооруженных сил. Газета указала, что предварительные договоренности нуждаются в одобрении Вашингтона.
Кроме того, по данным источников FT, президент России согласился вывести из Белоруссии 30 тыс. российских военнослужащих, которые будут задействованы в совместных с Минском учениях «Союзная решимость-2022».
По словам Пескова, о том, что Россия намерена оставлять военных на территории Белоруссии по окончании учений, и речи не было, войска вернутся в места постоянной дислокации. «Если вы внимательно следили, то никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории [Белоруссии]», — сказал он. Пресс-секретарь президента также отметил, что не слышал об отказе Москвы от военных маневров.
В Кремле были готовы к тому, что разговоры продлятся долго, рассказал Песков, указав на установившиеся между Путиным и Макроном «конструктивные и содержательные отношения». «Кроме того, ситуация достаточно экстраординарная, которая требует подобных подробных разговоров», — добавил он.
Деэскалация вокруг Украины стала приоритетом для Франции, говорил Макрон на фоне подозрений западных стран в намерениях России вторгнуться в сопредельную страну. В течение одной недели он трижды созванивался с Путиным, президенты обсуждали возможность снятия напряжения, а также российские предложения по гарантиям безопасности. Уже 7 февраля Макрон прилетел для личной встречи в Москву, их разговор с Путиным длился более пяти часов.
«Мы должны построить новые решения; возможно, они должны быть новаторскими», — говорил Макрон. По его словам, от Москвы невозможно добиться в этом вопросе односторонних мер, требуется выстроить «механизмы и шаги по повышению взаимного доверия». Французский лидер также выразил уверенность, что цель России не Украина, а уточнение порядка сосуществования с НАТО и Европейским союзом.
Накануне визита Макрона в Москву опрошенные Bloomberg эксперты усомнились, что его поездка может изменить ситуацию, поскольку для России ключевым западным собеседником считаются США.