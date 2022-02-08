Песков заявил о планах вывода войск из Белоруссии после учений

«Если вы внимательно следили, никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии. Об этом никогда речи не шло. Речь идет о союзных учениях, и естественно подразумевается, что по завершению этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации», — заявил Песков. Дата возвращения войск не называлась.
Также FT сообщила, что Путин и Макрон заключили сделку по снижению напряженности в Европе, но Москва ждет одобрения условий со стороны Вашингтона. Песков заявил, что эта информация не верна.
«Здесь Financial Times, конечно же, написала по сути неверно. Потому что в нынешней ситуации Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно. Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС, Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство. Лидерство принадлежит совсем другой стране в этом блоке. И о каких сделках может идти речь? Поэтому газета просто неверно написала», — подчеркнул он.
Financial Times писала, что по итогам переговоров Путина и Макрона Россия продвинулась к деэскалации конфликта вокруг Украины. По словам собеседников издания, президенты якобы обсуждали вывод российских военных из Белоруссии по окончании учений, согласились не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск.
На территории Белоруссии в настоящий момент проходит проверка сил реагирования Союзного государства. До 9 февраля группировки войск будут быстро переброшены и созданы на территории Белоруссии. Военные организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов и госграницы в воздухе. Также проверят готовность и способность дежурных по ПВО сил прикрыть важные объекты на территории страны.
Затем с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения «Союзная решимость — 2022», в рамках которых войска отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.
Западные СМИ с осени публикуют материалы о якобы готовящемся вторжении России на Украину. МИД и Кремль неоднократно опровергали подобные публикации. В МИДе, в частности, сказали, что считают неприемлемой даже мысль о войне с республикой.