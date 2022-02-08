Франция выделит Украине €1,2 млрд

«Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эмманюэля, со стороны Франции — выделение €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины», — сказал господин Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам перговоров с французским коллегой.
Будет ли Франция выделять самостоятельно или сделает это в рамках ранее анонсированной помощи ЕС, президент Украины не уточнил.
О выделении дополнительных денег Украине ЕК сообщила 24 января. Первым траншем Украине обещали €600 млн.
Западные страны начали выделять Украине дополнительную помощь на фоне «вторжения» на ее территорию, которое Россия якобы готовит. Вчера, 7 февраля, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты предоставили стране уже $650 млн.
Господин Макрон приехал на Украину после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Их переговоры длились шесть часов. Французский президент говорил, что в ходе переговоров с украинским коллегой собирается обсудить Минские соглашения. На пресс-конференции в Киеве он заявил, что Владимир Зеленский подтвердил готовность выполнять Минские соглашения.