Зеленский ответил на слова Путина «терпи, моя красавица»

Украина действительно красавица, но называть ее «своей» со стороны президента России Владимира Путина — это перебор. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.
Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации — Украина действительно красавица. А вот по поводу «моя» — мне кажется, это уже перебор.
Владимир Зеленский президент Украины
При этом президент Украины перешел на русский язык, чтобы, по его словам, его ответ был лучше понятен «автору афоризма».
После этих слов Зеленский спросил у Макрона: «Кстати, после ужина вы там не сидели, не отдыхали?», — имея в виду переговоры в Кремле.
Накануне Путин, комментируя слова Зеленского о том, что ему не нравится ни один пункт минских соглашений, заявил: «Ну нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять».
По словам Зеленского, Украина «очень терпелива, потому что это мудрость». «Это важно не только для Украины, но и для всей Европы. И очень важно для россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации. Когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость», — заявил Зеленский.
На пресс-конференции после шестичасовых переговоров с Макроном Путин в очередной раз раскритиковал Киев за саботаж минских соглашений. По его словам, украинские власти на переговорах заявляют о приверженности этим соглашениям, однако у себя дома открыто заявляют, что не будут их выполнять.
Президент России привел в пример слова Зеленского о том, что тому не нравится ни один пункт минских соглашений.
Комментируя эту позицию, Путин сказал: «Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять».
Позже в Кремле пояснили значение этих слов: Киев должен выполнить взятые на себя обязательства по минским соглашениям, пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательство, то это обязательство надо выполнять», — пояснил Песков.
Макрон оценил переговоры в Москве как успешные. По его словам, цель достигнута, эскалация вокруг Украины будет снижаться.