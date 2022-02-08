Боррель заявил об отсутствии у России стремления захватить Украину

«Для России важна не Украина. Для России важна архитектура безопасности в Европе. Архитектура, которую поставили под сомнение. У них есть опасения в сфере безопасности, и они хотят говорить о них», — пояснил Боррель.
По его словам, Москва давит на Киев, чтобы появился повод «сесть и обсудить то, что для нее важно».
«Я бы не сказал, что мы стоим на пороге полномасштабной войны наподобие Второй мировой. Не думаю, что Россия вторгнется на Украину — как Гитлер вторгся в Советский Союз в 1941-м», — заявил Боррель в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг Украины.
Однако он назвал сложившуюся обстановку «наиболее критическим моментом со времен холодной войны».
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вторжение России однажды может произойти, но сиюминутной опасности нет. Он отметил, что Украина тем не менее подготовится к возможной агрессии.
В Белом доме заявили о принятом решении не употреблять слово «неминуемый», говоря о возможном нападении на Украину. США ожидают, что вторжение может произойти в любой момент, но до сих пор неизвестно, принял ли решение президент России Владимир Путин.
Предположения о готовящемся вторжении России на Украину западные СМИ и официальные лица стали высказывать в конце прошлого года. Вашингтон и Брюссель в случае вторжения грозят Москве жесткими санкциями. Россия наличие планов по нападению не раз опровергала. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, США и Европа нагнетают напряженность вокруг Украины.
Евросоюз из-за угрозы российской агрессии решил предоставить Украине «неотложную макрофинансовую помощь» в размере €1,2 млрд. НАТО в связи с обострением ситуации на российско-украинской границе расширило свое военное присутствие в Восточной Европе.