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22:46 (мск), источник: © РИА Новости

Оказание первичной медпомощи детям не приостановится из-за COVID-19

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе не будут приостанавливать из-за пандемии, заявила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Источник: © РИА Новости

«В указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме — этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России», — говорится в сообщении.

Правительство утвердило постановление, которое вносит изменения в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с ними в период распространения коронавируса главы регионов при необходимости могут приостанавливать оказание плановой амбулаторной медпомощи, но только по некоторым профилям и только в зависимости от эпидемиологической ситуации, пояснили в пресс-службе.

Причем как только обстановка в регионе стабилизируется, она должна быть возобновлена в полном объеме, подчеркнули в Минздраве.

Там пояснили, что приостанавливать можно проведение диспансеризации и профилактических осмотров, при этом за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями нужно организовать дистанционное наблюдение.

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