Оказание первичной медпомощи детям не приостановится из-за COVID-19

«В указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме — этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России», — говорится в сообщении.
Правительство утвердило постановление, которое вносит изменения в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с ними в период распространения коронавируса главы регионов при необходимости могут приостанавливать оказание плановой амбулаторной медпомощи, но только по некоторым профилям и только в зависимости от эпидемиологической ситуации, пояснили в пресс-службе.
Причем как только обстановка в регионе стабилизируется, она должна быть возобновлена в полном объеме, подчеркнули в Минздраве.
Там пояснили, что приостанавливать можно проведение диспансеризации и профилактических осмотров, при этом за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями нужно организовать дистанционное наблюдение.