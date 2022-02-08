Минобороны: США и Британия продолжают «амнистию» террористов в Сирии

«Сотни последователей радикальных течений освобождены из мест заключения и приняты в ряды подконтрольных США вооруженных формирований. Часть из них, по имеющимся данным, переброшена на территорию зоны Эт-Танф», — сказал он на брифинге.
При этом, по его словам, ситуация в подконтрольных проамериканским органам власти районах Заевфратья остается критической.
«Только за последние трое суток в регионе совершено десять террористических актов и диверсий, в результате которых погибло 18 и ранено 25 человек», — подчеркнул Журавлев.
Он добавил, что лидеры бандподполья планируют диверсии против государственных служащих и объектов на территории провинций Хомс, Дамаск, Деръа и Эс-Сувейда.
США и их союзники с 2014 года проводят военную операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей. Хотя в Вашингтоне уже несколько раз заявляли о победе над террористами, вылазки боевиков продолжаются. Кроме того, на севере страны действуют антиправительственные протурецкие группировки.
*Террористическая организация, запрещенная в России.