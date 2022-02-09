Белый дом выступил против немедленных санкций против «Северного потока — 2»

«Есть расхождения во мнениях… между нами и некоторыми в конгрессе, кто считает, что введение сейчас санкций против “Северного потока 2” будет эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния», — сказала она на брифинге.
Президент США Джо Байден накануне заявил, что «Северного потока 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет», если Россия реализует планы по эскалации вокруг Украины.
Россия отрицает приписываемые ей агрессивные планы в отношении соседней страны.
РФ не раз заявляла, что проект «Северный поток 2», против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.