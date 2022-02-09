Водителей ждет ужесточение наказания за вождение без прав

Она рассказала, что в первом полугодии 2021 г. суды рассмотрели 52 607 дел по факту управления транспортными средствами лицами, которые были лишены права управления, в 2020 г. судами было рассмотрено более 91 000 дел, что на 25% превысило показатели 2019 г. (72 000 дел). Сейчас по ст. 12.7 КоАП для водителей, лишенных права управления транспортным средством, предусмотрен штраф в размере 30 000 ₽ и другие виды наказания.
Концепция Яровой предполагает, что должна быть увеличена административная ответственность (штраф 50 000−100 000 ₽).
Как именно она будет ужесточаться, вице-спикер Госдумы и ее представитель не сказали. «Тот уровень ответственности, который есть, — это скорее мера поощрительного характера [для водителей], чем мера ответственности и удерживания, — считает Яровая. — Лицо, не имеющее прав, каждый раз откупается незначительными суммами и продолжает управлять транспортными средствами и совершать правонарушения».
А для лишенных прав, но дважды уже привлеченных к ответственности по ст. 12.7 КоАП Яровая предложила ввести ответственность по ст. 264.3 Уголовного кодекса (УК, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Представитель Яровой не стал раскрывать подробности предложенных поправок.
До конца этой недели предложения будут представлены рабочей группе, сказал «Ведомостям» состоящий в ней депутат Госдумы Ярослав Нилов: «Полагаю, что эти поправки могут быть внесены в ближайшее время».
Ужесточение наказания для водителей концептуально поддержали профильные ведомства. О поддержке поправок заявил начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко, а также заместитель министра юстиции Вадим Федоров. По словам Федорова, предложения по поправкам в КоАП «коррелируются с теми новеллами», которые Минюст планирован внести в КоАП. Концептуально поддержали в Минюсте и внесение поправок в ст. 264.3 УК, сказал он.
Доля ДТП, совершенных гражданами без права управления, незначительна и «не очень рационально» делать акцент на авариях с ними, хотя они и представляют угрозу правопорядку, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
К тому же любое ужесточение ПДД, КоАПа и УК влечет за собой рост коррупционной составляющей, считает главред автомобильного издания Carzclub.ru Алексей Шамарин.
По мнению Нилова, основное внимание рабочей группы нужно сосредоточить на опасном вождении, для законодательной борьбы с которым она была создана. Но соответствующий законопроект «висит» в Госдуме с 2016 г., отметил он. Рабочая группа так и не сошлась в едином видении того, что считать «опасным вождением».
Сейчас ни одна система фото- и видеофиксации не готова четко и объективно отделять обычное перестроение в плотном потоке от действительно опасного вождения, считает первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин.
Нельзя вносить законодательной инициативы, не имея технической возможности, при отсутствии системы в масштабах страны, отметила Яровая.
Все аспекты, которые позволили бы заняться темой фиксации опасного вождения с помощью камер, проработаны в Москве, сказал на мероприятии замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Корнеев. Но есть ряд препятствий: отсутствие объективных критериев отнесения к опасному вождению, требований к приборам контроля и доказательной базе и сертификации для систем контроля.