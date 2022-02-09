В Бразилии подтвердили факт давления США перед визитом Болсонару в Россию

«США всегда применяют своё влияние в сдерживании, так было всегда. Не знаю, каково было содержание разговора (госсекретаря США Энтони) Блинкена с министром иностранных дел (Бразилии — ред.) Карлосом Франсой, но все нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта», — сказал Моурау в интервью газете Valor Economico.
Вице-президент отметил, что, принимая у себя бразильского лидера, российский президент «сможет продемонстрировать, что он не изолирован», и добавил, что «в этой борьбе правы все».
«Путин настаивает на том, чтобы Украина не вступала в НАТО, потому что это красная линия, которая проходит от Балтийского моря до Карпат, которые служат буферной зоной для Европы. Если вернуться к наполеоновским войнам, в Россию вторгались каждые 33 года. Это в памяти народа», — сказал Моурау.
Бразильский политик отказался комментировать намерения России не допустить членства Украины в НАТО, подчеркнув необходимость найти мирное решение кризиса в регионе.
«Я не буду комментировать то, что отвечает национальным интересам России, но они должны найти решение, которое сохранит суверенитет Украины в регионе, исторически и экономически связанном с Россией», — заявил вице-президент Бразилии.
Официальный визит Болсонару в Россию состоится 14—17 февраля; после этого президент Бразилии посетит Венгрию. Ранее он заявлял, что не намерен поднимать вопрос об Украине на переговорах с российским коллегой.
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий.
Российская сторона также напоминает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не исполняет Минские соглашения.