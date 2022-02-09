Братушки по оружию

Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили Военную доктрину Союзного государства еще 4 ноября, но до недавнего времени многие эксперты были уверены, что документ не обнародован. Лишь на прошлой неделе в профильных Telegram-каналах появилась ссылка на сайт Постоянного комитета Союзного государства, где в разделе «Нормативно-правовые акты» выложен текст новой доктрины. Она заменяет доктрину 2001 года и решение Высшего Совета Союза Белоруссии и России 1998 года «О Концепции совместной оборонной политики».
В 19-страничном документе сказано, что «военно-политическая обстановка, складывающаяся вокруг Союзного государства, характеризуется возрастанием негативных процессов в сфере глобальной и региональной безопасности, обусловленных как геополитическим соперничеством между ведущими мировыми державами, так и столкновением интересов отдельных государств (коалиций государств)». Среди таких негативных факторов в доктрине выделены:
По сравнению с доктриной 2001 года количество факторов, негативно влияющих на безопасность участников Союзного государства, значительно выросло.
В новом документе есть целый раздел про «основные внешние военные опасности» для союза двух стран. Среди них:
Отметим, что многие из перечисленных угроз упоминаются российскими властями в качестве обоснования легитимности их требования к США и НАТО предоставить России гарантии безопасности.
При этом в новом документе, так же, как и в предыдущей версии, сказано, что Россия и Белоруссия привержены политическим и невоенным мерам по урегулированию споров. «Применение военной силы рассматривается как крайняя мера только после исчерпания политических, дипломатических, правовых, экономических, информационных и других мер невоенного характера, если их применение представляется невозможным для обеспечения военной безопасности», — уточняется далее.
В качестве основных мер по обеспечению военной безопасности участники Союзного государства рассматривают в мирное время (среди прочего):
Для военного времени предусмотрены:
В документе отдельно подчеркивается, что «ядерное оружие РФ будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения».
США и их союзники по НАТО сейчас весьма обеспокоены возможностью размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии. В действующей конституции республики говорится, что она «ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным». В проекте нового документа лишь сказано, что страна «исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств». При этом в конце года Александр Лукашенко допустил появление на территории Белоруссии ядерного оружия — в случае, если оно появится и в Восточной Европе. Из новой Военной доктрины Союзного государства напрямую не следует, что российское ядерное оружие может быть размещено где-либо за пределами РФ. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции в Кремле в понедельник сказал, что Владимир Путин «успокоил» его в отношении Белоруссии и ядерного оружия. То есть, видимо, сказал, что его там не будет.