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10:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Братушки по оружию

Новую редакцию Военной доктрины Союзного государства президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили еще в ноябре, но о содержании документа стало известно лишь недавно. По сравнению с доктриной 2001 года в новом документе перечислено гораздо больше факторов, негативно влияющих на безопасность союза двух стран. При этом, вопреки опасениям НАТО, из новой концепции напрямую не следует, что на территории Белоруссии может быть размещено российское ядерное оружие.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили Военную доктрину Союзного государства еще 4 ноября, но до недавнего времени многие эксперты были уверены, что документ не обнародован. Лишь на прошлой неделе в профильных Telegram-каналах появилась ссылка на сайт Постоянного комитета Союзного государства, где в разделе «Нормативно-правовые акты» выложен текст новой доктрины. Она заменяет доктрину 2001 года и решение Высшего Совета Союза Белоруссии и России 1998 года «О Концепции совместной оборонной политики».

В 19-страничном документе сказано, что «военно-политическая обстановка, складывающаяся вокруг Союзного государства, характеризуется возрастанием негативных процессов в сфере глобальной и региональной безопасности, обусловленных как геополитическим соперничеством между ведущими мировыми державами, так и столкновением интересов отдельных государств (коалиций государств)». Среди таких негативных факторов в доктрине выделены:

  • попытки изменения ценностных ориентиров и моделей развития, дискредитации культур, религий и цивилизаций, фальсификации истории, способствующие нарушению духовно-нравственных связей родственных народов;
  • противодействие со стороны некоторых международных организаций, иностранных государств развитию Союзного государства, ОДКБ, а также других интеграционных образований с участием Белоруссии и России;
  • наличие вблизи границы Союзного государства очагов военных конфликтов;
  • наращивание силового потенциала НАТО на внешней границе Союзного государства;
  • применение в военных конфликтах силы в сочетании с политической, финансово-экономической, информационной и другими формами борьбы.

По сравнению с доктриной 2001 года количество факторов, негативно влияющих на безопасность участников Союзного государства, значительно выросло.

В новом документе есть целый раздел про «основные внешние военные опасности» для союза двух стран. Среди них:

  • наращивание военного потенциала отдельных государств (коалиций государств), присвоение этими государствами (коалициями государств) либо военно-политическими союзами прав и функций международных организаций по решению вопросов международного мира и безопасности с применением военных средств, расширение военно-политических союзов до границ государств-участников либо присвоение ими глобальных функций;
  • создание (размещение) в государствах, сопредельных с Союзным государством, воинских формирований высокой степени готовности к применению, позволяющих в короткие сроки создавать ударные группировки войск (сил) для действий против Союзного государства, активное строительство объектов военной инфраструктуры и совершенствование оперативного оборудования территории государств для использования данными группировками;
  • закрепление в военных доктринах, стратегиях, концепциях и иных политических и правовых актах государств положений о неурегулированности территориальных споров и других межгосударственных противоречий с государствами-участниками, а также упоминание в этих документах государств-участников в качестве угрожающего фактора;
  • отказ отдельных государств от участия в международных договорах в области контроля над вооружениями, создающий условия для неограниченной концентрации войск, вооружений, военной и специальной техники на территориях государств, сопредельных с Союзным государством;
  • распространение оружия массового уничтожения, а также намерения руководства других государств разместить на территориях государств, сопредельных с Союзным государством, оружие массового уничтожения и его компоненты или создать потенциал в целях производства такого оружия;
  • создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции «глобального удара», намерение разместить оружие в космосе, а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия.

Отметим, что многие из перечисленных угроз упоминаются российскими властями в качестве обоснования легитимности их требования к США и НАТО предоставить России гарантии безопасности.

При этом в новом документе, так же, как и в предыдущей версии, сказано, что Россия и Белоруссия привержены политическим и невоенным мерам по урегулированию споров. «Применение военной силы рассматривается как крайняя мера только после исчерпания политических, дипломатических, правовых, экономических, информационных и других мер невоенного характера, если их применение представляется невозможным для обеспечения военной безопасности», — уточняется далее.

В качестве основных мер по обеспечению военной безопасности участники Союзного государства рассматривают в мирное время (среди прочего):

  • выявление, оценку и прогнозирование военных опасностей и военных угроз, а также обмен информацией о факторах военно-политической обстановки, влияющих на военную безопасность;
  • формирование и осуществление согласованной военной политики; строительство и развитие региональной группировки войск (РГВ);
  • совместное использование объектов военной и транспортной инфраструктур в интересах РГВ; проведение согласованной мобилизационной подготовки экономик;
  • формирование единого пограничного пространства;
  • подготовку органов государственного управления, местного управления и самоуправления, организаций и населения к решению задач территориальной и гражданской обороны.

Для военного времени предусмотрены:

  • комплекс мероприятий по вооруженной защите Союзного государства;
  • совместные решения по отражению нападения;
  • задействование возможностей международных организаций для принуждения агрессора к прекращению военных действий.

В документе отдельно подчеркивается, что «ядерное оружие РФ будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения».

США и их союзники по НАТО сейчас весьма обеспокоены возможностью размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии. В действующей конституции республики говорится, что она «ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным». В проекте нового документа лишь сказано, что страна «исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств». При этом в конце года Александр Лукашенко допустил появление на территории Белоруссии ядерного оружия — в случае, если оно появится и в Восточной Европе. Из новой Военной доктрины Союзного государства напрямую не следует, что российское ядерное оружие может быть размещено где-либо за пределами РФ. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции в Кремле в понедельник сказал, что Владимир Путин «успокоил» его в отношении Белоруссии и ядерного оружия. То есть, видимо, сказал, что его там не будет.

Елена Черненко

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